podun görev süresi ve rolü:

ASELSAN tarafından insansız hava araçları için geliştirilen ANTIDOT 2ES Elektronik Destek Podu, görev uçuşlarında 10 bin saati geride bıraktı. Sistem, radar yayınlarını tespit etmek ve yayın yapan sistemlerin konumunu belirlemek üzere tasarlandı; bu sayede insansız hava araçları çevredeki radar tehditlerini fark edebiliyor ve görev planlaması ile tehditlere karşı önlem alma sürecine katkı sağlıyor.

teknik özellikler ve etkisi:

Şirketin verdiği bilgiye göre pod, düşük ağırlık ve düşük güç tüketimi sağlayacak şekilde tasarlandığı için Bayraktar TB2 gibi daha küçük sınıftaki insansız hava araçlarına da entegre edilebiliyor. Bu özellikler, hava aracının havada kalış süresine olan etkisini sınırlı tutuyor ve operatif esnekliği artırıyor.

entegrasyon, dağıtım ve eşgüdüm:

ANTIDOT 2ES'in ilk teslimatı 2025 yılında gerçekleştirildi. Sistem bugüne kadar Türkiye'de Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, AKINCI, ANKA ve AKSUNGUR platformlarına entegre edildi ve şu an beş ülkede aktif görev yapıyor. Ayrıca ANTIDOT 2ES, ASELSAN'ın geliştirdiği ANTIDOT 2EA Elektronik Taarruz Podu ile birlikte ortak görev yürütme yeteneğine sahip olacak şekilde kullanılabiliyor.

ASELSAN’IN İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN GELİŞTİRDİĞİ ANTIDOT 2ES ELEKTRONİK DESTEK PODU, 10 BİN SAATİ AŞKIN UÇUŞ SÜRESİNE ULAŞTI. İLK TESLİMATI 2025’TE YAPILAN SİSTEM, BEŞ ÜLKEDE AKTİF GÖREV YAPIYOR.