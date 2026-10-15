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Asen Albayrak'ın düdüğü Kayserispor-Batman Petrolspor maçında

TFF 1. Lig 11. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Batman Petrolspor 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 16.00'da Asen Albayrak yönetiminde karşılaşacak.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:11

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Asen Albayrak'ın düdüğü Kayserispor-Batman Petrolspor maçında

maçın yöneticisi belirlendi

TFF 1. Lig’in 11. haftasında Kayserispor ile Batman Petrolspor arasında oynanacak mücadelede hakem olarak Ankara Bölgesi Hakemi Asen Albayrak görevlendirildi.

hakem kadrosu:

Asen Albayrak'ın yardımcı hakemliklerini Emrah Ünal ve Oğuzhan Kocaçoban üstlenecek; maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Hakan Belder olarak açıklandı.

maç bilgileri:

Karşılaşma 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Bu randevu, iki ekip için ligde 11. hafta mücadelesi niteliği taşıyor.

TFF 1. LİG&#039;İN 11. HAFTASINDA KAYSERİSPOR İLE BATMAN PETROLSPOR ARASINDA 18 EKİM 2026 PAZAR GÜNÜ...

TFF 1. LİG'İN 11. HAFTASINDA KAYSERİSPOR İLE BATMAN PETROLSPOR ARASINDA 18 EKİM 2026 PAZAR GÜNÜ OYNANACAK MÜCADELEDE HAKEM ASEN ALBAYRAK DÜDÜK ÇALACAK

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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