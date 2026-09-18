Asena sözünü tuttu: 61 forma alarak Trabzon’a gelip takıma destek verdi

Asena’dan bordo-mavili sete destek

Koyu Trabzonspor taraftarı olan sanatçı Asena, kulübün gündemine oturan Mohamed Salah transferi öncesi verdiği sözü yerine getirmek için Trabzon’a geldi. Trabzon Meydanı’nda bulunan TS Club mağazasından toplam 61 forma satın alan Asena, hem alışveriş yaptı hem de taraftarlara önemli bir çağrıda bulundu.

Trabzon’a gelişi ve alışveriş:

Cumartesi günü oynanacak Galatasaray maçı öncesi kente gelen Asena, TS Club’da 61 formayı alırken kendisi için de çeşitli Trabzonspor ürünleri seçti. Mağaza çıkışında açıklama yapan sanatçı, verdiği sözü tutmanın kendisi için önemli olduğunu belirtti ve takımına desteğinin süreceğini vurguladı.

Tribün çağrısı ve takım değerlendirmesi:

Asena, Trabzonspor’un maç günlerinde tribünlerin rolüne dikkat çekerek, cumartesi karşılaşmasında taraftar desteğinin belirleyici olacağını söyledi. Yeni teknik direktörün ve futbolcuların çabasına ihtiyaç olduğunu belirten sanatçı, sözlerini şu ifadelerle özetledi: “Trabzonlu olmak bir ruhtur, bu ruhu her yerde taşıyamazsınız.”

Oyuncu dizilimleri ve yönetim anlayışı hakkında da görüş bildiren Asena, takımın disiplin ve özveriyle yönetilmesi gerektiğini savundu ve oyuncuların doğru mevkilerde oynamasının önemine işaret etti. Ayrıca formsuz bir oyuncu varsa maç içinde beklemeden değişiklik yapılması gerektiğini belirterek, “Trabzonspor romantizmle yönetilecek bir takım değildir” dedi.

Konuşmasının sonunda bordo-mavili kulübe olan bağlılığını yineleyen Asena, şampiyonluk halinde yeni bir taahhütte bulundu: "Şampiyon olursak seneye 161 forma alacağım." Sanatçının bu jesti, taraftarlarla kurduğu bağı ve maçlara olan duygusal yatırımını bir kez daha ortaya koydu.

Asena’nın açıklamaları, hem takım içindeki beklentileri hem de tribünlerin maç atmosferindeki etkisini yeniden gündeme taşıdı. Maç günü tribünlerin coşkusu ve takımın performansı, şehrin futbol iklimi açısından kritik görülüyor.

KOYU TRABZONSPOR TARAFTARI ÜNLÜ SANATÇI ASENA, BORDO-MAVİLİ KULÜBÜN MOHAMED SALAH TRANSFERİ ÖNCESİNDE VERDİĞİ 61 FORMA SÖZÜNÜ TUTTU.