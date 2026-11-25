Olayın gelişimi:

Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde asfalt çalışması yürüten ekipler arasında bulunan Muhammed Karahan, çalışma esnasında elektrik direğinden gelen kedi sesini duydu. Direğe baktığında kedinin bir noktada sıkışıp mahsur kaldığını gören Karahan, durumu ekiplerine bildirdi.

Ancak ekiplerin gelmesini beklemeyen Karahan, yardım seslerine dayanamayarak harekete geçti. Kendi imkanlarıyla elektrik direğine tırmanarak kediyi bulunduğu yerden çıkardı ve kurtardı.

Müdahale ve riskler:

Karahan'ın müdahalesi, hayatını tehlikeye atma pahasına gerçekleşti. Olayı anlatırken Karahan, vicdanının kendisini beklemeye izin vermediğini belirtti ve müdahale kararını şöyle özetledi: 'Ekiplere haber verdikten sonra vicdanım rahat etmedi ve bekleyemedim. Kendi imkanlarımla elektrik direğine çıkarak kediyi sıkıştığı yerden kurtardım.'

İşçinin hızlı ve kararlı davranışı, kedinin daha ciddi bir tehlike yaşamadan kurtarılmasını sağladı ve müdahalenin ardından kedi işçinin yanından ayrılmadı.

Kediyle yeni yaşamı:

Kurtarılan kediye sahip çıkan Muhammed Karahan, onu beslemeye ve bakımını üstlenmeye başladı. Karahan, kedilere karşı sorumluluk hissini vurgulayarak, 'Kediler bize Allah'ın emaneti dilsiz canlılar, onlara sahip çıkmalıyız' dedi ve 'Artık kediyi ben besleyeceğim' ifadelerini kullandı.

Olay, hem iş güvenliği hem de can dostlarına karşı gösterilen duyarlılık açısından örnek bir müdahale olarak kayda geçti.

İŞÇİ MUHAMMED KARAHAN VE KURTARDIĞI KEDİ