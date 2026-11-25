Devedağ grup yolunda asfalt çalışması tamamlandı

Erzurum’un İspir ilçesinde, Devedağ Grup Yolu ile okullar bölgesini birbirine bağlayan güzergâhta Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen sıcak asfalt ve yol çizgi çalışmaları tamamlandı. Bölge sakinleri, ulaşım konforunu artıran yatırım için Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ekibine teşekkür etti.

Yatırım, kırsal mahallelerin ulaşım standardını yükseltmeyi ve öğrencilerin okullara güvenli erişimini sağlamayı hedefliyor. Açılan yolun kısa sürede ulaşım kolaylığı getirdiği, araç ve servis trafiğinde rahatlama sağladığı bildirildi.

yağış sonrası görünüm ve drenaj sorunları:

Ancak son yağışların ardından yolun bazı kesimlerinde su birikintileri oluştuğu gözlendi. Yol kenarları ve şev diplerinde biriken çamurlu suların, menfez ve tahliye hatlarındaki yetersizlik nedeniyle yer yer asfaltın üzerine taştığı belirtildi. Vatandaşlar, özellikle okullar bölgesinde yoğun kullanılan bu güzergâhta biriken suların kış aylarında don olayları ile birleşmesi halinde sürüş güvenliğini tehlikeye atacağını vurguladı.

Birikintilerin asfaltın kısa sürede zarar görmesine yol açabileceği, suyun yol yapısının altında birikmesi durumunda altyapı hasarlarının hızlanacağı konusunda kaygılar dile getirildi.

vatandaş talepleri ve saha denetimi çağrısı:

Mahalle sakinleri, yol teslim sürecindeki saha denetim ve kabul mekanizmasını eleştirdi. Konuya ilişkin görüş bildiren yurttaşlar, yapılan hizmetin kıymetini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Başkanımız Mehmet Sekmen’in vizyonu ve hizmet anlayışı ortada. Bu aksaklıkların kendisinin bilgisi dahilinde olduğuna ihtimal vermiyoruz."

Aynı zamanda; menfez, yan hendek ve su tahliye düzenlemeleri tamamlanmadan yolun teslim alınmasının, emekle yapılan asfaltın bozulmaya açık hale getirdiği belirtildi. Saha denetim ekiplerinin bu eksiklikleri gözden kaçırmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Bölge halkı, yolun uzun ömürlü olması ve trafik güvenliğinin sağlanması için yetkili birimlerin sahada inceleme yaparak drenaj ve menfez eksikliklerini gidermesini talep ediyor. Yatırımı değerli bulan vatandaşlar, kısa zamanda gerekli altyapı düzenlemelerinin yapılmasıyla yolun beklenen faydayı uzun süre sağlayacağı beklentisini paylaştı.

ERZURUM’UN İSPİR İLÇESİNDE DEVEDAĞ GRUP YOLU İLE OKULLAR BÖLGESİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN GÜZERGAHTA TAMAMLANAN SICAK ASFALT ÇALIŞMASI BÖLGE HALKINI SEVİNDİRİRKEN, YAĞIŞ SONRASI ORTAYA ÇIKAN DRENAJ VE ALTYAPI EKSİKLİKLERİ TEPKİLERE NEDEN OLDU.