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Aşgın: Çorum itfaiyesi 101. kuruluş yılında güçleniyor

Dr. Halil İbrahim Aşgın, İtfaiye Haftası ve 101. kuruluş yıldönümünde personeli ziyaret etti; araç sayısı 16'dan 20'ye çıkarıldı, yatırımlar sürecek.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 18:33

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Aşgın: Çorum itfaiyesi 101. kuruluş yılında güçleniyor

Ziyaret ve kutlama

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İtfaiye Haftası ve İtfaiye Teşkilatı'nın 101. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Aşgın, itfaiye personeliyle bir araya gelerek kurumun sorumluluk alanının kentin büyümesiyle paralel olarak genişlediğini vurguladı.

Başkan Aşgın, görev başında gösterdikleri özveri için itfaiye ekiplerine teşekkür etti ve teşkilatın daha güçlü hizmet vermesi için yatırımların süreceğini bildirdi.

Araç ve ekipman yatırımları:

Aşgın, son dönemde teşkilata 4 yeni araç kazandırıldığını belirterek, araç sayısının 16'dan 20'ye yükseldiğini açıkladı. Araçlardan ikisinin Almanya'daki bağışçılar aracılığıyla, diğer ikisinin ise belediyenin öz kaynaklarıyla temin edildiği ifade edildi. Ayrıca ilçe ve köylere yönelik müdahale kapasitesinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Belediye, itfaiyenin ihtiyaçları doğrultusunda alet ve ekipman desteklerini sürdüreceğini belirtti.

Personel ve faaliyet verileri:

Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün 85 personel ve yaklaşık 20 araç ile hizmet verdiğini aktardı. Zahir, bu yıl filoya 4 aracın eklendiğini ve Başkan Aşgın'a destekleri için teşekkür ettiğini söyledi.

Zahir, geçen yıl yangın, kurtarma ve denetim çalışmalarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 1.800 itfaiye faaliyetinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Başkan Aşgın, personellere yönelik konuşmasında şunları söyledi: "İtfaiyemizin ne kadar diri bir itfaiye olduğu, canlı bir itfaiye olduğu, özveriyle çalıştığı, fedakâr bir itfaiye teşkilatına sahip olduğumuz açıkça ifade ediliyor. Bu bize gurur veriyor. Allah hepinizden razı olsun. Yeter ki teşkilatımız daha iyi bir noktaya gelsin. Bu eğitimle olacaksa eğitimle, alet ve ekipmanla olacaksa alet ve ekipmanla her zaman arkanızdayız, yanınızdayız."

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürü Adil Rahmi Balcı da, göreve geldiği günden bu yana verilen desteklerden dolayı teşekkür ederek, "İlk göreve geldiğiniz günden itibaren müdürlüğümüze ve teşkilatımıza vermiş olduğunuz desteklerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar alınan araç, ekipman ve personel desteğiyle itfaiye teşkilatının görmediği bir seviyede destek görüyoruz" dedi.

ÇORUM İTFAİYE MÜDÜRÜLÜĞÜNDE YENİ İTFAİYE ARAÇLARI HİZMETE GİRDİ

ÇORUM İTFAİYE MÜDÜRÜLÜĞÜNDE YENİ İTFAİYE ARAÇLARI HİZMETE GİRDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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