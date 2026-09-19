Aşı ve kimliklendirme artık ücretsiz: Bakan Yumaklı'nın hayvancılık hamlesi

Erzurum'da destek paketi ve ücretsiz uygulama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzurum Aziziye Hayvan Pazarı'ndaki törende, 2024 programı çerçevesinde "Hayvan ve Sürü Sağlığı Destekleri" altında yeni bir destek kalemi oluşturduklarını açıkladı. Yumaklı, bu kapsamda yetiştiricilerden artık aşı ve kimliklendirme ücreti alınmayacağını, veteriner hekimlerden de ilave bir ücret talep edilmeyeceğini belirtti.

Bakanlığın bu uygulama için ayırdığı kaynak, konuşmada verilen rakamlara göre yaklaşık 6 milyar lira seviyesinde. Yumaklı, bu desteğin diğer ödemelerden herhangi bir kesintiyle karşılanmayacağını vurguladı ve uygulamanın üreticilerin mali yükünü hafifletmeyi amaçladığını söyledi.

Ne değişecek, kimler yararlanacak:

Yeni düzenlemeyle aşı ve kimliklendirme işlemleri doğrudan destek kapsamında karşılanacak. Bakan Yumaklı, şap vakasına hızlı müdahale örneğini hatırlatarak, Türkiye Şap Enstitüsü'nün aşı üretimindeki rolüne işaret etti ve hayvan sağlığının sürdürülebilir üretim için öncelikli olduğunu tekrar etti.

Yapılan açıklamada, uygulamanın hayvancılık üretiminde verimlik, kalite ve maliyet etkinliği hedefleyen Hayvancılık Yol Haritası ile uyumlu olduğu; 3 yıllık üretim planlaması modelinin üreticilere öngörülebilirlik sağlayacağı ifade edildi.

Erzurum'un rolü ve bölgesel yatırımlar

Yumaklı, Erzurum'un hayvancılık kapasitesi ve potansiyeline dikkat çekti. Erzurum'un büyükbaş varlığında Türkiye'de 3. sırada olduğuna, taban suyunun yüksek olması nedeniyle yem bitkilerinde kendi kendine yeten iller arasında bulunduğuna değindi. Bölgenin meralar ve su kaynakları bakımından avantajlı olması, kentte planlanan çalışmaların merkezî unsurlarından biri olarak sunuldu.

Planlanan projeler ve somut takvim:

Bakanlık, bölgedeki sulama ve altyapı projelerini aşamalı olarak hayata geçirecek. Açıklamada yer alan ihalelerin zamanlaması şöyle:

Kuzgun Dapan Elmalı Tüneli için Kasım, Kuzgun Dapan Ortabahçe Sulaması için Aralık, Narman Şehitler Barajı Sulaması ve Çipak Regülatör Sulaması için Mart aylarında ihale süreçlerinin tamamlanacağı bildirildi.

Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi'nin stoklarındaki arpa satışlarına 17 Eylül itibarıyla başlandığı; ilk etap satışların büyükbaş ve küçükbaş besiciler, yetiştiriciler ve yem fabrikalarına yönelik olduğu vurgulandı.

Tesis, üretim ve istihdam hedefleri

Tören vesilesiyle açılışı yapılan Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği tesisinin bölgede damızlık materyal ve kalite artırımı açısından önemli bir merkez olacağı ifade edildi. Mevcut durumda tesis bünyesinde ağırlıklı olarak Angus ve Hereford türlerinden oluşan yaklaşık 1.500 hayvan bulunduğu, bu hayvanların "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek" projesi kapsamında hak sahibi yetiştiricilere dağıtılacağının planlandığı belirtildi.

Bakan Yumaklı, Erzurum'a kurulması planlanan Besi Organize Tarım Bölgesi ile ilgili olarak da Aziziye ilçesinde 25.000 büyükbaş kapasiteli bir yatırım hedeflendiğini açıkladı. Bu projeyle bölgenin modern üretim altyapısı güçlendirilecek.

Tesis faaliyete geçtiğinde yıllık 9.000 ton kırmızı et üretimi, yaklaşık 1.500 kişiye istihdam ve ekonomik katkı olarak da 3 milyar lira hedeflendiği kaydedildi.

Tören, katılımcılar ve kapanış

Törene; Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Abdurrahim Fırat, Mehmet Emin Öz ve Selami Altınok, Erzurum Valisi Aydın Baruş ile sektör ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Konuşmaların ardından üreticilere düveler teslim edildi. Bakan Yumaklı ve heyeti pazar turu yaptı; Yumaklı, mezat salonunda yapılan açık artırmada bir düve satın alarak desteğini gösterdi. Açıklanan rakamlara göre bu düvenin değeri 159.000 TL oldu.

Yumaklı konuşmasını, hayvancılığın stratejik önemine vurgu yaparak, Hayvancılık Yol Haritası hedeflerinin uygulanmasına devam edeceklerini ve üreticilerin önünü görmek için planlı üretim modellerini yaygınlaştıracaklarını belirterek tamamladı.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, KONUŞMA YAPTI.