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aşiret liderlerinden gaziler ve şehit yakınlarına dayanışma ziyareti

Ferhat Armağan ve Anadolu Aşiretler Federasyonu heyeti, 19 Eylül Gaziler Günü'nde Iğdır Şehit ve Gazi Derneği'ni ziyaret edip birlik mesajı verdi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:31

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

aşiret liderlerinden gaziler ve şehit yakınlarına dayanışma ziyareti

Federasyonun ziyaretinde birlik ve minnet mesajı

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Anadolu Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Ferhat Armağan ve beraberindeki heyet, Iğdır Şehit ve Gazi Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette gaziler, şehit yakınları ve dernek yöneticileri ile bir araya gelinerek hem minnet hem de dayanışma vurgusu yapıldı.

Merkezi Iğdır'da bulunan federasyonun, Türkiye genelinde yaklaşık 300 aşireti temsil eden yapısıyla ilk kez böyle bir derneği ve dernek mensuplarını resmen ziyaret etmesi dikkat çekti. Heyette kanaat önderleri, akademisyenler ve âlimlerin de bulunduğu belirtildi.

Armağan'ın konuşması:

Genel Başkan Ferhat Armağan, ziyarette yaptığı konuşmada gazilere, şehit ailelerine ve dernek başkanlarına yönelik saygı ve şükran ifadelerini yineledi. Armağan, ziyareti ülkenin birlik ve beraberliğine katkı olarak değerlendirdiklerini belirtti ve şehitlik ile gaziliğin yüksek bir makam olduğunu vurguladı. Konuşmasında, bu makamların Cenab-ı Hakk'ın lütfu ile verildiğini ifade etti ve bütün şehitlere rahmet, gazilere sağlık diledi.

Armağan ayrıca federasyonun temsil ettiği geniş topluluğun bu tür ziyaretlerle toplumsal dayanışmayı pekiştirmeyi amaçladığını belirtti ve Terörsüz Türkiye sürecine atıf yaparak ülkenin birlik ve beraberliğinin önemine dikkat çekti.

Gazi ve şehit yakınlarının değerlendirmeleri:

Iğdır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Nurettin Yikit, federasyonun ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade etti. Dernek Başkan Yardımcısı ve gazi Orhan Severli ise Anadolu Aşiretler Federasyonu'na teşekkür ederek bu tür dayanışma örneklerinin anlamını vurguladı.

Severli, konuşmasında 15 Temmuz gecesine dair anılarını paylaştı ve Ferhat Armağan hakkında 15 Temmuz gazisi unvanı verilmesi talebini iletti. Bu talebe Armağan duygulandığını belirterek cevap verdi; 15 Temmuz'un Türkiye için önemli bir dönüm noktası olduğunu, o gece yüzlerce kişiyi meydanlara çağırdıklarını ve toplumun farklı kesimlerinin bir arada olduğunu söyledi.

Armağan, federasyon adına yaptığı konuşmada 15 Temmuz'daki dayanışmanın süreceğini ve aşiretlerin bu birliktelikte yer aldığını ifade etti. Ayrıca gaziler ve şehit yakınları önünde Türkiye'nin yeni yüzyılında daha güçlü bir geleceğe ulaşması temennisinde bulundu.

Ziyaret, karşılıklı teşekkürler ve birlik mesajlarıyla sona erdi. Armağan, birlik ve beraberliğin daim olması için dua ettiğini belirterek İslam dünyasının ittihadına katkı arzusu ile sözlerini tamamladı.

GAZİLERDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A ÇAĞRI: &quot;FERHAT ARMAĞAN’A 15 TEMMUZ GAZİLİĞİ...

GAZİLERDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A ÇAĞRI: "FERHAT ARMAĞAN’A 15 TEMMUZ GAZİLİĞİ VERİLSİN"

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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