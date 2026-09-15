Aşiretler federasyonu hükümetin LGBT çalışmalarını destekledi, Pierre Loti Tepesi ismi için talepte bulundu

Anadolu Aşiretler Federasyonu'ndan açıklama

Merkezi Iğdır olan ve 60 ilde aktif temsilciliği bulunan Anadolu Aşiretler Federasyonu, son dönemde hükümetin LGBT ve aile güvenliğine yönelik çalışmalarına destek verdiğini açıkladı. Federasyonun bünyesinde 300'ün üzerinde aşiret ve aşiret topluluğu ile 100'den fazla sivil toplum kuruluşu, yüzlerce kanaat önderi, alim, seyyid, akademisyen ve seydanın yer aldığı belirtildi.

Ahlak, aile ve güvenlik vurgusu:

Bildiride, toplumun ahlaki ve dini değerler temelinde yetişmesinin önemine dikkat çekildi. Federasyonun Genel Başkanı Ferhat Armağan açıklamasında, özellikle çocukların korunması ve aile yapısının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Armağan, yapılan operasyonlara destek verdiklerini belirtirken, "Biz toplum olarak Müslüman ve dindar bir milletiz" ve "dinsiz bir millet yaşayamaz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada LGBT konusu aile ve toplumsal değerler açısından ele alındı; federasyon bu akımı "aileyi, şahsı ve toplumu tehdit eden" bir mesele olarak değerlendirdiğini duyurdu. Metinde ayrıca söz konusu akımın toplumun birlik ve beraberliğini zedelediği, çocukların istismarı ve ahlaksızlık riskleri açısından kaygı yarattığı kaydedildi.

Pierre Loti Tepesi için isim değişikliği talebi:

Federasyon, açıklamasında İstanbul Eyüp Sultan'daki Pierre Loti Tepesi isminin değiştirilerek tarihteki âlim ve kahramanlardan biri olan İdris-i Bitlisi adına verilmesini Cumhurbaşkanı'na iletmeyi istediklerini bildirdi. Armağan, bu talebi birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi ve ortak kültürel hafızanın korunması gerekçesiyle dile getirdiklerini söyledi.

Operasyonlara toplumsal destek çağrısı:

Metin boyunca federasyon, hükümetin "Ailem Güvende" gibi aileye yönelik operasyon ve çalışmaları canı gönülden desteklediklerini belirtti. Açıklamada ayrıca Türk ve Kürt toplumlarının tarih boyunca ortak değerler etrafında medeniyetler inşa ettiği; bunun temelinde iman ve yüksek ahlakın bulunduğu ileri sürüldü. Federasyon, LGBT ve benzeri ahlaksızlıkların toplumda çökküşe yol açabileceğini, bunun devletlerin varlığına dahi etki edebileceğini savundu.

Son bölümde federasyonun, hükümetin bu alandaki tüm çalışmalarının arkasında oldukları ve toplumun ahlak, edep ve kardeşlik unsurlarının korunmasının önemine vurgu yapıldığı ifade edildi. Açıklama, aile ve toplum düzeninin korunmasını önceliklendiren bir dille sona erdi.

ANADOLU AŞİRETLER FEDERASYONU'NDAN LGBT AÇIKLAMASI: “HÜKÜMETİN ÇALIŞMALARINI DESTEKLİYORUZ”