Asırlık değirmen Adilcevaz'da geleneği öğütmeye devam ediyor

Asırlık yapı hem ihtiyaçlara cevap veriyor hem de mirası koruyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde uzun yıllardır hizmet veren geleneksel un değirmeni, teknolojinin yaygınlaşmasına rağmen faaliyetini sürdürüyor. Hem buğday başta olmak üzere çeşitli tahılların öğütüldüğü değirmen, yerel halkın ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde ilçenin kültürel belleğinin canlı bir parçası olarak öne çıkıyor.

Tarihî üretim biçiminin günümüzdeki yeri:

Geçmişte köy ve ilçe halkının temel gereksinimlerinden biri olan değirmencilik, modern fabrikaların yaygınlaşmasıyla önem kaybetse de Adilcevaz'daki değirmen geleneğini koruyor. Değirmenin taşları ve çalışma düzeni, geçmiş üretim kültürünü bugüne taşıyarak ziyaretçilere ve müşterilere geleneksel yöntemlerin nasıl uygulandığını gösteriyor. Yerli buğdayın burada una dönüştürülmesi, birçok tüketici için hazır unlara tercih edilme sebebi oluyor.

Yaşatılan emek: işletme ve müşteri görüşleri:

Değirmenin sahibi Fazıl Akkol, işletmeyi babasından devraldığını ve kapatmayı düşünmediğini söylüyor: "Değirmenimizi babam kurdu şimdi ben işletiyorum, eskiden Adilcevaz'da 10 tane değirmen vardı şimdi ise tek bir tane var. Bunu kapatmak istemiyorum, gelecek nesille bırakmak istiyorum."

Müşteriler de değirmenin önemine vurgu yapıyor. Hasan Karaaslan şöyle diyor: "İyi ki Adilcevaz'da böyle bir değirmen var. Çünkü hazır una alışamadık. Yerli buğdayımızı burada una çeviriyoruz, istediğimiz kıvama getiriyoruz. Endişemiz odur ki değirmen inşallah kapanmaz çünkü hazır una alışamadık."

Değirmenin işletilmesi sadece ekonomik bir faaliyet değil; aynı zamanda Adilcevaz'ın geçmişten bugüne uzanan üretim alışkanlıklarının, zanaat bilgilerinin ve toplumsal hafızasının korunması açısından da büyük önem taşıyor. Yerel halkın desteği ve işletmecinin kararlılığı, bu tür tarihî yapıların gelecek kuşaklara aktarılmasında belirleyici oluyor.

Adilcevaz’da asırlık un değirmeni hizmet vermeye devam ediyor