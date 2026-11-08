Asırlık Yörük kilimleri kadın emeğiyle atölyede yeniden hayat buluyor

asırlık yörük kilimleri atölyede yeniden hayat buluyor:

Denizli’nin Çameli ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi’nde kurulan Çameli Belediyesi Halı ve Kilim Dokuma Atölyesi, unutulmaya yüz tutmuş Yörük dokumacılığını yaşatmak için faaliyet gösteriyor. Atölyede üretilen kilim ve bezler, bölgenin turizm potansiyeliyle birlikte yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

atölye ve yerel iş birliği:

Çameli Belediyesi, Kaymakamlık ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen atölye, hem kültürel mirası korumayı hem de kadın istihdamını desteklemeyi hedefliyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan ve coğrafi işaretli modeller olarak tescillenmiş ürünler, tamamen doğal kök boyalı yün iplerle ilmek ilmek dokunuyor.

üretim süreci, zorluklar ve çağrı:

Usta Öğretici Firdevs Eriş, atölyedeki üretim sürecinin sabır ve emek gerektirdiğini vurguluyor. Eriş, "Unutulmaya yüz tutmuş kilimlerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Coğrafi işaretini aldığımız modellerimizi dokuyoruz. Tamamen kök boya. Unutulmaya yüz tutmuş bir meslek olan dokumaları, kilimleri ve bez dokumaları yeniden canlandırmaya çalışıyoruz" diyerek geleneksel zanaatın önemine dikkat çekiyor.

Atölyede üretilen bir ürünün tamamlanmasının ortalama 25 ile 30 gün sürdüğünü belirten Eriş, "Kök boya dokuması çok zor bir zanaat. Bir ürünü aşağı yukarı 25 ile 30 gün arasında çıkartıyoruz. Tek tek, ilmek ilmek dokunuyor" ifadeleriyle sürecin detaylarını aktarıyor. Ayrıca Eriş, genç kuşağın bu geleneğe mesafeli durmasına karşılık, geçmişe ve değerlere sahip çıkılması çağrısında bulunuyor: "Burada dokuma yapan birçok kadın arkadaşımız var. Ancak gençlerimizden de unutulmaya yüz tutmuş bu mesleğe, geçmişimize ve değerlerimize sahip çıkmalarını bekliyoruz."

Atölyede ortaya çıkan Elmalı kilimleri iç pazarda talep görmesinin yanı sıra, bölgeyi ziyaret eden turistler aracılığıyla uluslararası tanıtıma da katkı sağlıyor. Tüm zorluklara rağmen üretimin sürdürülmesi, hem yerel kültürün korunmasına hem de kadınların ekonomik katılımına yönelik somut bir adım olarak öne çıkıyor.

Sonuç olarak, Elmalı Mahallesi'ndeki dokuma atölyesi, asırlık Yörük mirasını kadın emeğiyle yeniden canlandırırken, genç kuşakların bu mirasa sahip çıkması için de kamu ve sivil aktörlerin desteklerini sürdürüyor.

Asırlık yörük mirası kilimler kadınların elinde yeniden hayat buluyor