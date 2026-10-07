Aşkale'den dünya sahnesine: Ömer Aslan milli formayla Hırvatistan'a

Aşkale'den milli forma sevinci:

Aşkale'nin yetiştirdiği genç atlet Ömer Aslan, henüz 8 yaşında başladığı atletizmde gösterdiği istikrarlı gelişimle milli sporcu olma başarısını gösterdi. Yılların emeğinin ürünü olarak Ömer, 3 Kasım'ta düzenlenecek 5 kilometrelik Dünya Şampiyonası'nda, Erzurum Spor Lisesi Reşit Karabacak Okul Takımı ile Türkiye'yi temsil edecek.

Antrenörün rolü ve ilçe desteği:

Ömer'in kariyerinde en belirgin pay, antrenörü Elif Eyüp'e ait. Eski bir milli atlet olan Eyüp, küçük yaşta yeteneğini fark ettiği Ömer'i disiplinli bir programa soktu ve yıllarca süren birebir çalışmayla gelişimini sağladı. İlçede atletizmin gelişmesi için yürütülen çalışmalar ve yerel destek, Ömer gibi sporcuların ulusal sahaya taşınmasında etkili oldu.

Hırvatistan hazırlıkları ve hedefler:

Milli formayı giymeye hazırlanan Ömer, Hırvatistan'daki sınavına en iyi şekilde hazırlanıyor. Yarış, hem sporcunun kendi hedefleri hem de Aşkale'nin spor kültürünü uluslararası platformda temsil etme açısından önem taşıyor. Ömer'in elde edeceği başarı, ailesi ve antrenörünün yanı sıra ilçede duyulan gururu da pekiştirecek.

resmi tebrik ve ödül:

Milli sporcu Ömer Aslan ve antrenörü Elif Eyüp, Aşkale Kaymakamı Said Muhammed Bilgin'i ziyaret ederek başarılı çalışmalarından dolayı tebrik kabul etti. Samimi geçen ziyarette Kaymakam Bilgin, Ömer'e şampiyonadaki başarı dileklerini iletti, antrenör Eyüp'e emeği için teşekkür etti ve ziyaret sonunda milli sporcuya bir hediye takdim etti.

AŞKALE’NİN YETİŞTİRDİĞİ GENÇ ATLET ÖMER ASLAN, UZUN YILLAR SONRA İLÇEDEN ÇIKAN MİLLİ SPORCULARDAN BİRİ OLMANIN GURURUNU YAŞATIYOR. 8 YAŞINDAN BU YANA ATLETİZMLE UĞRAŞAN ÖMER, ŞİMDİ AY-YILDIZLI FORMA İLE DÜNYA ŞAMPİYONASINDA MÜCADELE ETMEYE HAZIRLANIYOR.