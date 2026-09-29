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askere uğurlanacağı gün trafik kazasında hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde 22 yaşındaki Bayram Yanık, arkadaşının otomobilinin duvara çarpması sonucu ağır yaralandı; askere gideceği gün hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 17:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

askere uğurlanacağı gün trafik kazasında hayatını kaybetti

askere uğurlanacağı gün toprağa verildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki Bayram Yanık yaşamını yitirdi. Olay, ilçeye bağlı Çiçekli Mahallesi'nde gece saatlerinde gerçekleşti ve genç, askere uğurlanacağı gün son yolculuğuna uğurlandı.

kaza ve ilk müdahale:

İddialara göre Yanık, arkadaşının bulunduğu bir otomobildeyken araç bir evin duvarına çarptı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri genç yaralıyı alarak Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Yanık kurtarılamadı.

uğurlama ve planlanan vatani görev:

Ailesinden edinilen bilgiye göre Bayram Yanık'ın bugün vatani görevini yapmak üzere Amasya'ya uğurlanacağı bildirildi. Ancak talihsiz kaza nedeniyle genç, askere gitmeden aynı gün toprağa verildi. Olay, bölge halkı ve yakın çevresinde derin üzüntü yarattı.

Yetkililer kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor; kazanın nedeni ve diğer ayrıntılar yapılacak inceleme sonucu netlik kazanacak.

MERSİN&#039;İN TARSUS İLÇESİNDE 22 YAŞINDAKİ BAYRAM YANIK GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASIDAN HAYATINI KAYBETTİ...

MERSİN'İN TARSUS İLÇESİNDE 22 YAŞINDAKİ BAYRAM YANIK GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASIDAN HAYATINI KAYBETTİ, ASKERE GİDECEĞİ GÜN TOPRAĞA VERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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