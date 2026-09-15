Askeri temas hattı: Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu ile Suudi mevkidaşı telefonla görüştü

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu ile Suudi mevkidaşı telefonda görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
görüşmede ele alınan konular:
Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, SUUDİ MEVKİDAŞI FAYYADH BİN HAMED AL-RUWAİLİ İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI
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