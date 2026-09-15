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Askeri temas hattı: Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu ile Suudi mevkidaşı telefonla görüştü

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suudi mevkidaşı Al-Ruwaili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi; ikili ilişkiler ve bölgesel konular konuşuldu.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 17:28

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EDİTÖR: Caner Şahin

Askeri temas hattı: Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu ile Suudi mevkidaşı telefonla görüştü

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu ile Suudi mevkidaşı telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

görüşmede ele alınan konular:

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, SUUDİ MEVKİDAŞI FAYYADH BİN HAMED AL-RUWAİLİ...

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, SUUDİ MEVKİDAŞI FAYYADH BİN HAMED AL-RUWAİLİ İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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