Aslanbey'de temel kazısı sonrası kapanan yol belediye çalışmasıyla dolduruldu

Kahramanmaraş'ta temel kazısı sırasında oluşan çökme

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Aslanbey Mahallesi'nde, bir inşaat alanında yapılan temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu yol ve çevredeki alan çöktü. Olay, 27 Ağustos Perşembe günü, 7033 Sokak civarında kayda geçti. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, alanda daha önce ağır hasarlı olduğu belirlenen binanın yıkımı sırasında istinat duvarı zarar gördü ve bunun ardından zemin kaydı.

Belediye müdahalesi ve uygulanılan işlem:

İhlas Haber Ajansı'nın konuyu gündeme getirmesinin ardından Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye müdahale ederek çöken alan ve yolu toprakla doldurdu. İlgili çalışmanın, 36 gündür devam eden toprak kayması şikayetlerinin ardından gerçekleştirildiği, belediye tarafından müteahhit hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı bildirildi.

Mahalle sakinlerinin şikayetleri ve mevcut durum:

Mahalle sakini Bekir Saygılı, bölgedeki problemin deprem sonrası ağır hasarlı binanın yıkımı ve devamındaki temel kazısıyla başladığını belirtti. Saygılı, yağışlar sonrası oluşan heyelanın çevredeki iki binanın tedbir amaçlı tahliyesine yol açtığını, şu anın toprakla doldurulmuş olmasına rağmen mağduriyetin sürdüğünü söyledi. Saygılı, "Şu anda burası toprakla dolduruldu; mahalle sakinleri olarak halen mağduruz. Yağmurla beraber toprağın oturması bekleniyor. Buranın yolu kapalı, aracımı park edip gidiyorum. Her yerimiz çamur içinde ve yaya olarak eve gidebiliyorum" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili başvuruların uzun süre sonuçlanmaması üzerine bölge halkının güvenlik ve altyapı endişeleri devam ediyor. Belediye ekiplerinin kısa vadeli müdahalesi, zeminin daha sağlıklı hale gelmesi için takip ve ek önlemler gerektiğini işaret ediyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA BİR İNŞAAT ALANINDA YAPILAN TEMEL KAZISI SIRASINDA ÇÖKEN ALAN VE YOL TOPRAKLA KAPATILDI.