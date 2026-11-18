ödül töreninde kabul edilen başarı:

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1. OSB), Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından düzenlenen OSB Yıldızları Ödül Töreni'nde 'En Çok Katkı Veren Organize Sanayi Bölgesi' ödülüne layık görüldü. Ödül, tören alanında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından ASO 1. OSB Başkan Vekili Mevlüt Açıkgöz'e takdim edildi.

ASO 1. OSB'nin vurguladığı katkılar:

Kuruluşun açıklamasında, ASO 1. OSB'nin güçlü üretim altyapısı, sanayicilere yönelik hizmetleri ile teknoloji ve yenilik odaklı yatırımları ön plana çıkarıldı. Bölgenin Ankara ve Türkiye sanayisinin gelişimine yaptığı katkılar; üretim kapasitesi, istihdam yaratma ve sanayicilere sunulan destekler üzerinden değerlendirildi.

Mevlüt Açıkgöz, törende yaptığı konuşmada bu ödülün ASO 1. OSB'nin ortak çalışma anlayışının ve sanayiye yönelik yapılan katkıların bir göstergesi olduğunu belirtti ve "Üretimi, istihdamı ve sanayicilerimize sunduğumuz hizmetleri geliştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Açıkgöz ayrıca emeği geçen çalışma arkadaşları ile sanayicilere teşekkür etti.

ödülün sektöre yansıması:

OSB Yıldızları Ödül Töreni, Türkiye genelinde organize sanayi bölgelerinin üretim ve istihdama sağladıkları katkıları ödüllendiriyor. ASO 1. OSB'nin bu ödülü alması, bölgenin sanayi ekosistemindeki öncü rolünü ve sürdürülebilir büyüme hedeflerini teyit eder nitelikte oldu.

ASO 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB), OSB YILDIZLARI ÖDÜL TÖRENİ’NDE ‘EN ÇOK KATKI VEREN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’ ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ.