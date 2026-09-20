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Aspendos'ta Carmina Burana sahnede: 250 kişilik kadroyla tarihî gece

33. Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde Carmina Burana, yaklaşık 250 kişilik ekip ve tarihî Aspendos Antik Tiyatrosu'nda izleyicilerle buluştu.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 11:27

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Aspendos'ta Carmina Burana sahnede: 250 kişilik kadroyla tarihî gece

Carmina Burana'nın Aspendos'taki temsili:

33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali programının dikkat çeken yapımlarından Carmina Burana, Aspendos Antik Tiyatrosu'nun eşsiz akustiği ve tarihi atmosferinde sanatseverlerle buluştu. Eser, orkestra, koro, çocuk korosu, solistler ve bale sanatçılarından oluşan yaklaşık 250 kişilik dev kadrosuyla sahnelenirken seyirciler temsili adeta tek solukta izledi.

Sahne ve kadro detayları:

Festival, 12-26 Eylül 2026 tarihleri arasında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleşiyor. Açılışta Giuseppe Verdi'nin Attila operası, ikinci gecede ise Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin sahneye koyduğu Anna Karenina balesi yer aldı. Üçüncü yapıma denk gelen Carmina Burana ise güçlü sahne düzeni ve çok disiplinli kadrosuyla festivalin en görkemli üretimlerinden biri olarak öne çıktı.

Yönetim, koreografi ve tasarım:

Eser, Alman besteci Carl Orff’un eserleri arasında yer alan ve Trionfi üçlemesinin ilk parçası olarak bilinen Carmina Burana'nın müzikal zenginliğini Aspendos atmosferine taşıdı. Orkestra şefi Maximilian Cem Haberstock yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası; koro şefi Mahir Seyrek yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu; çocuk korosu şefi Sinem Emine Ulusoy yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu sahnedeydi.

Sahneleme A. Volkan Ersoy imzası taşırken koreografiler A. Volkan Ersoy, G. Armağan Davran, Deniz Özaydın, Alper Marangoz, Ferhat Güneş, Özgür Adam İnanç, M. Kürşat Kılıç, Yağızhan Danış ve Didem Ertan tarafından hazırlandı. Dekor tasarımı Ferhat Karakaya, kostüm tasarımı Olcay Engin Kaymaz ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından gerçekleştirildi.

Müzik, dans ve genel izlenim:

Carl Orff’un güçlü ritimleri ve koronun etkileyici yapısı; bale sanatçılarının koreografik anlatımı ve teknolojik sahne çözümleriyle birleşerek Aspendos Antik Tiyatrosu'nu dev bir sahneye dönüştürdü. Soprano Nurdan Küçükekmekçi, tenor Erdem Erdoğan ve bariton Tuğrul Enver Töre ilk temsilde solist olarak yer aldı. Solist performansları, orkestra ve koro ile yapılan bütünleşmeyle seyirci üzerinde güçlü bir etki bıraktı.

Yapım, opera, bale, orkestra ve koro sanatlarının aynı yapı içinde kaynaştığı bir koreografik sahne kantatı niteliği taşıyor. Festival kapsamında Carmina Burana, ikinci kez 21 Eylül'de Aspendos'ta yeniden sahnelenecek ve temsil boyunca izleyicilerin ilgisi yoğun şekilde hissedildi.

33. ULUSLARARASI ASPENDOS OPERA VE BALE FESTİVALİ’NİN EN GÖRKEMLİ YAPIMLARINDAN BİRİ OLAN &quot;CARMİNA...

33. ULUSLARARASI ASPENDOS OPERA VE BALE FESTİVALİ’NİN EN GÖRKEMLİ YAPIMLARINDAN BİRİ OLAN "CARMİNA BURANA", ASPENDOS ANTİK TİYATROSU’NDA SANATSEVERLERLE BULUŞTU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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