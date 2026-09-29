ASRİAD Bursa'da yeni vizyon: yüksek katma değer ve dijital dönüşüm

ASRİAD Bursa'da başkan değişimi:

Asrın İş insanları Derneği (ASRİAD) Bursa Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Mevcut yönetim, çevre illerden gelen şube başkanları, kent protokolü, iş dünyası temsilcileri ve basın mensuplarının hazır bulunduğu toplantıda bayrak değişimi yaşandı. Mehmet Karakoyun görevini devretti ve Yüksel Uğur yeni başkan olarak seçildi. Genç ASRİAD Bursa Şube Başkanlığı görevine ise güven tazeleyen Osman Karabağ devam edecek.

Yeni dönemin öncelikleri:

Yeni başkan Yüksel Uğur konuşmasında Bursa'nın Türkiye sanayisinin ve ihracatının lokomotiflerinden biri olduğunu vurguladı ve önceliklerini somut şekilde açıkladı. Buna göre yüksek katma değerli üretim, sanayide dijital dönüşüm ve teknoloji odaklı ticari yapılanmalar derneğin gündeminin merkezine alınacak. Uğur, ASRİAD olarak ahlaklı ve nitelikli üretimi merkeze koyacaklarını, Bursa iş dünyasının küresel pazarlardaki rekabet gücünü artıracak projeler geliştireceklerini söyledi ve devraldıkları bayrağı kurumlarla iş birliği içinde daha ileri taşıma kararlılıklarını dile getirdi.

Kongre katılımcıları ve kapanış:

Toplantiye ASRİAD Genel Başkanı İbrahim Cemil Yıldız ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz gibi isimler katıldı. Kongrede ayrıca ASRİAD Konya ve Sakarya şube başkanları, Genç ASRİAD temsilcileri ve farklı illerden dernek yetkilileri hazır bulundu. Genel kurul, plaket takdimi ve protokol heyetinin yer aldığı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi; katılımcılar yeni yönetimin önceliklerine ilişkin beklentilerini paylaştı ve iş birliği vurgusu yapıldı.

ASRİAD BURSA ŞUBESİ’NDE BAYRAK DEĞİŞİMİ YAŞANDI. MEHMET KARAKOYUN’DAN GÖREVİ DEVRALAN YÜKSEL UĞUR, YENİ DÖNEMDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRETİM, SANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE TEKNOLOJİ ODAKLI TİCARİ YAPILANMALARI ÖNCELİK HALİNE GETİRECEKLERİNİ AÇIKLADI. GENÇ ASRİAD BURSA ŞUBE BAŞKANI OSMAN KARABAĞ İSE GÜVEN TAZELEDİ.