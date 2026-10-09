Assan Alüminyum, ALUMINIUM 2026'da ABD yatırımını ve sürdürülebilirlik vizyonunu paylaştı

Assan Alüminyum ALUMINIUM 2026'da

Türkiye’nin en büyük yassı alüminyum üreticisi Assan Alüminyum, 6-8 Ekim tarihlerinde Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenen ALUMINIUM 2026 fuarında sektör temsilcileriyle buluştu. Firma, fuarda ABD’deki yeni tesisi ve sürdürülebilirlik odaklı ürün gamıyla küresel büyüme stratejisini paylaştı.

küresel büyüme stratejisi:

Kibar Holding çatısı altında 37 yıldır faaliyet gösteren şirket, Dilovası ve Tuzla tesislerinde yıllık 360 bin ton üretim kapasitesine sahip. Assan Alüminyum satışlarının yüzde 75'ini 70'ten fazla ülkeye ihraç ediyor ve ambalajdan otomotive geniş bir sektörel yelpazeye hizmet veriyor.

Şirketin Kuzey Amerika varlığını güçlendirme hamlesi kapsamında, ABD’nin Batı Virginia eyaletindeki Fairmont kentinde yer alan alüminyum folyo tesisi Kibar Americas aracılığıyla satın alınarak, Amerika kıtasında da yerel üretici konumuna geçildi.

Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör fuar katılımına ilişkin, "ALUMINIUM, sektörümüzün en önemli küresel buluşma noktalarından biri. Bu platformda, ABD’de edindiğimiz yeni tesisle Amerika kıtasında da yerel üretici konumuna geçtiğimizi ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarımızı paylaşmaktan memnuniyet duyduk. Güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle şekillendirdiğimiz büyüme modelimizi küresel ölçekte güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

sürdürülebilirlik ve finansman adımları:

Şirket "Geleceği Tüketmeden Üretiyoruz" anlayışıyla hareket ediyor ve düşük karbon ayak izine sahip 3423 ve 6005A alaşımlarını öne çıkarıyor. Enerji tarafında Karaman’daki güneş ve Manavgat’taki hidroelektrik santralleriyle desteklenen yenilenebilir kaynak yatırımları sürüyor; ayrıca firma, 2050 Karbonsuzlaşma Yol Haritası ile uzun vadeli hedefini netleştirdi.

Finansman tarafında Assan, sürdürülebilirlik yatırımlarını uluslararası kuruluşlarla da destekliyor; şirket EBRD’den aldığı sürdürülebilirlik kredisi ve sektöründe bir ilk olan, IFC tarafından kullandırılan %100 iklim etiketli yeşil kredi ile bu stratejiyi güçlendiriyor.

ALUMINIUM fuarının önemi

RX (Reed Exhibitions) organizasyonuyla iki yılda bir düzenlenen ALUMINIUM Fuarı, alüminyum değer zincirinin tamamını kapsayarak otomasyon, teknoloji, inovasyon, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve döngüsel ekonomi alanlarında sektör temsilcilerini bir araya getiriyor. Fuar, her seferinde onbinlerce ziyaretçiyi ağırlayarak küresel iş bağlantıları ve teknoloji transferi için kritik bir platform sunuyor.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK YASSI ALÜMİNYUM ÜRETİCİSİ ASSAN ALÜMİNYUM, 6-8 EKİM TARİHLERİNDE DÜSSELDORF’TA DÜZENLENEN ALUMINIUM 2026 FUARI’NDA, ABD’DEKİ YENİ YATIRIMI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAKLI ÜRÜN GAMIYLA KÜRESEL BÜYÜME STRATEJİSİNİ SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE PAYLAŞTI.