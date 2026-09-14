Dolar 48,6173 +0,13%
Euro 56,1945 -0,22%
Bist 14.317,20 -1,04%
Altın Gram 6.763,61 -1,86%
EUR/USD 1,1554 -0,40%
Brent Petrol 108,39 +3,61%
--°

Assos kıyılarında su altından kelebek vatozu gözlemi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos mevkiinde dalış yapan Can Civelek, su altı kamerasıyla kelebek vatozunun zarif yüzüşünü kaydetti.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Assos kıyılarında su altından kelebek vatozu gözlemi

Assos'ta su altı kamerasına yansıyan an

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos mevkiinde dalış yapan su altı tutkunu Can Civelek, dalış sırasında suyun derinliklerinde bir kelebek vatozu ile karşılaştı. Vatozun zarif ve ritmik yüzüşü, Civelek'in su altı kamerasına net biçimde yansıdı.

görüntülerin kaydı ve dalgıcın gözlemi:

Civelek, dalış esnasında elde ettiği görüntülerin kısa süreli bir karşılaşmayı belgelediğini belirtti. Kayıtlarda vatozun sakinçe süzüldüğü, kanatlarını andıran geniş yüzgeçleriyle deniz tabanı üzerinde usulca hareket ettiği görülüyor.

vatozların sınıflandırılması ve fiziksel özellikleri:

Vatozlar, köpek balıklarıyla birlikte kıkırdaklı balık grubunda yer alır. Diğer balıklardan ayırt edildiklerini gösteren başlıca özellikleri arasında yassı gövdeleri, çok uzun ve ince kuyrukları ile kelebeği andıran geniş yüzgeçleri bulunuyor. Gözleri gövdelerinin üstünde konumlanmışken, ağızları ve solungaçları gövdenin altında yer alır; bu sayede tabana yakın yaşam için uygun bir yapıya sahiptirler.

Kaydedilen görüntüler, bölgedeki su yaşamının çeşitliliğine dair görsel ve belgesel değeri yüksek bir kayıt sunuyor.

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİ ASSOS MEVKİİNDE KELEBEK VATOZU SU ALTI KAMERASI İLE...

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİ ASSOS MEVKİİNDE KELEBEK VATOZU SU ALTI KAMERASI İLE GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Saraykent'te anız ateşi Divanlı Kayalıkları'nda 150 dönümlük alanı etkiledi
images

Nilüfer gençleri erişilebilirlik odaklı alternatif kampta kente çözüm üretti
images

Porsuk kıyısında yazın son molası
images

Sinop'ta hasarlı çöp konteynerleri yerinde onarımla ekonomiye kazandırılıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erfelek'te kanserde erken teşhis vurgusu: tarama çağrısı yapıldı

Samsun'un siyaset haritasındaki yeri: Soylu'nun 'ölçü ve müşir' vurgusu

arnavutköy’de 7 yeni okul eğitime başladı, hedef 4 yılda 40 okul

Türk Hava Kurumu Samsun şubesinde yeni dönem: İsmail Hut göreve başladı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi