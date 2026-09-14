Assos kıyılarında su altından kelebek vatozu gözlemi

Assos'ta su altı kamerasına yansıyan an

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos mevkiinde dalış yapan su altı tutkunu Can Civelek, dalış sırasında suyun derinliklerinde bir kelebek vatozu ile karşılaştı. Vatozun zarif ve ritmik yüzüşü, Civelek'in su altı kamerasına net biçimde yansıdı.

görüntülerin kaydı ve dalgıcın gözlemi:

Civelek, dalış esnasında elde ettiği görüntülerin kısa süreli bir karşılaşmayı belgelediğini belirtti. Kayıtlarda vatozun sakinçe süzüldüğü, kanatlarını andıran geniş yüzgeçleriyle deniz tabanı üzerinde usulca hareket ettiği görülüyor.

vatozların sınıflandırılması ve fiziksel özellikleri:

Vatozlar, köpek balıklarıyla birlikte kıkırdaklı balık grubunda yer alır. Diğer balıklardan ayırt edildiklerini gösteren başlıca özellikleri arasında yassı gövdeleri, çok uzun ve ince kuyrukları ile kelebeği andıran geniş yüzgeçleri bulunuyor. Gözleri gövdelerinin üstünde konumlanmışken, ağızları ve solungaçları gövdenin altında yer alır; bu sayede tabana yakın yaşam için uygun bir yapıya sahiptirler.

Kaydedilen görüntüler, bölgedeki su yaşamının çeşitliliğine dair görsel ve belgesel değeri yüksek bir kayıt sunuyor.

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİ ASSOS MEVKİİNDE KELEBEK VATOZU SU ALTI KAMERASI İLE GÖRÜNTÜLENDİ.