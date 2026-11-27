Astana'da Türk Film Günleri başladı

Kazakistan’ın başkenti Astana'da MEGA Silk Way Alışveriş Merkezi içindeki Chaplin Sineması'nda düzenlenen törenle Türk Film Günleri açıldı. Etkinlik, Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği İletişim Müşavirliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi ve ilk günden yoğun bir ilgi gördü.

Kırmızı halıda buluşma:

Kırmızı halı geçişi sırasında sinema salonu önünde toplanan yüzlerce hayran, oyuncuları yakından görmek için alanı doldurdu. Sinemaseverler cep telefonlarıyla bu anları kaydetmeye çalışırken, sahnede Rıza Kocaoğlu, İlay Erkök ve Sezgin Erdemir gibi oyuncular ile yönetmenler Ali Özel, Uğur Yağcıoğlu ve Aydın Sarman ve senarist Pınar Yağcıoğlu izleyicilerle bir araya geldi. Konuklar, geleneksel Kazak kıyafetleri giymiş müzisyenlerin milli çalgılarla çaldığı ezgilerle karşılandı.

açılış filmi ve teması:

Etkinlik, çevre temalı kısa film Diğerkâm ile açıldı. Filmin senaryosu Pınar Yağcıoğlu tarafından yazıldı, yönetmenliğini Uğur Yağcıoğlu üstlendi ve başrollerde Rıza Kocaoğlu ile İlay Erkök yer aldı. Yapım sürecinde çevre dostu üretim standartlarına önem verilen film, insan ile doğa arasındaki ilişki ve gelecek nesillere karşı sorumlulukları ele alıyor; film daha önce Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi COP31'de de gösterilmişti.

Açılışı takiben, Türkiye'nin 99. Akademi Ödülleri’nin En İyi Uluslararası Film kategorisindeki resmi adayı olan Tunç Davut imzalı Kesilmiş Bir Ağaç Gibi de seyirciyle buluştu.

gösterim takvimi ve erişim:

Dün başlayan ve beş gün sürecek etkinlik kapsamında Kazakistanlı izleyiciler, altı Türk filmini Kazakça altyazıyla ücretsiz izleyebilecek. Programda öne çıkan gösterimler şöyle sıralanıyor: 27 Kasım’da 14. Boğaziçi Film Festivali’nden dört ödül alan Beklenti, 28 Kasım’da komedi Mutluyuz Mu?, 29 Kasım’da animasyon Rafadan Tayfa: Kapadokya ve etkinliğin kapanışı 30 Kasım’da Yüksel Aksu’nun yönettiği Bak Postacı Geliyor ile yapılacak.

Organizatörler, etkinliğin hem kültürel tanıtım hem de iki ülke arasında sinema alanındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önem taşıdığını belirtiyor. Chaplin Sineması’ndaki gösterimler 30 Kasım’a kadar izlenebilecek.

KAZAKİSTAN'DA CHAPLİN SİNEMASI'NDA DÜZENLENEN TÖRENLE TÜRK FİLM GÜNLERİ ETKİNLİĞİ BAŞLADI, KAZAK HALKI ETKİNLİĞE YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ.