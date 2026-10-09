Astronotlar Antalya'da: IAC 2026 insanlı uzayın gündemini ve gençlerle buluşmayı öne çıkardı

IAC 2026 antalya'da başladı

Türkiye’nin ev sahipliğinde, Uluslararası Uzay Federasyonu IAF koordinasyonunda ve Türkiye Uzay Ajansı TUA ev sahipliğinde düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi IAC 2026, Antalya NEST Kongre Merkezi’nde insanlı uzay araştırmalarının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Kongre, 5 Ekim Pazartesi günü uzay ajansı başkanlarının katıldığı genel kurul ve VIP fuar açılışı ile başladı ve NEST’te gerçekleştirilen resmi açılış töreniyle devam etti.

Resmi astronot tulumlarıyla törende yer alan 30 astronot, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle toplu fotoğrafta yer aldı. Açılış akşamında Gloria Sports Arena’da düzenlenen yuvarlak masa toplantısında IAF Astronot İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Lopez-Alegria ile TUA Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Arif Karabeyoğlu moderatörlüğünde beş tematik masa kuruldu.

yuvarlak masa gündemleri ve temsilciler:

Toplantıda katılımcılar farklı konularda görüşlerini paylaştı. ISS sonrası alçak dünya yörüngesi masasında Tuva Cihangir Atasever, Koichi Wakata, Tim Kopra, Andrew Feustel ve Tom Marshburn vardı. "Ay’a dönüş" temasında Tony Antonelli ve Nora Al Matrooshi söz aldı. "Yükselen uzay milletleri için kalıcı kabiliyetler" oturumunda Alper Gezeravcı, Hazzaa Al Mansoori, Tibor Kapu ve Sawosz Uznaski-Winiewski yer aldı. "Yeni uzay çağında ticari ve kamusal iş birlikleri" başlığında Gökhan Erdem, Reinhold Ewald ve Sian Proctor, "Derin uzay keşfinde insan ve yapay zekâ ortaklığı" konusunu ise Christopher Williams, Julie Payette ve Rayyanah Barnawi ele aldı.

astronotların toplumla buluşmaları ve ziyaretleri:

Kongrenin ilerleyen günlerinde astronotlar teknik oturumların ardından Antalya genelinde kapsamlı toplum programları yürüttü. 7 Ekim Çarşamba günü Sam Scimemi moderatörlüğündeki "Astronot Eğitimi, Yaşam Alanları ve Uzay Operasyonları" oturumunun ardından, heyet Akdeniz Üniversitesi İleri Sağlık Araştırmaları Merkezi ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümü’nü ziyaret etti.

Türkiye’nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezeravcı ve ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ile Nora Almatrooshi, Hazzaa Almansoori, Reinhold Ewald, Tibor Kapu, Julie Payette, Sian Proctor, Sawosz Uznaski-Winiewski, Franz Viehböck ve Soyeon Yi gibi isimler merkez ve hastanede sağlık ekipleri, hastalar ve aileleriyle bir araya gelerek moral desteği sağladı. Heyet daha sonra Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’nda dekanlar, akademisyenler ve yüzlerce öğrenciyle buluştu.

eğitim kurumları ve teknik incelemeler

Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen ziyarette ABD’li astronotlar Mark Polansky ve Dominic Antonelli, İsviçreli Claude Nicollier ile Türk ticari astronot Gökhan Erdem öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin eğitim gördüğü hangarlar, atölyeler, uçak motorları ve sergilenen yolcu uçağı gibi unsurlar yakından incelendi. Ziyarette dört astronot öğrencilerin sorularını yanıtlayarak havacılık ve uzay alanına yönelik merak ve hedefleri teşvik etti.

Kongrenin dördüncü gününde düzenlenen astronot basın toplantısına Tuğgeneral Alper Gezeravcı, Tuva Cihangir Atasever, Gökhan Erdem, Julie Payette, Michael Lopez-Alegria, Sawosz Uznaski-Winiewski, Christopher Williams, Andrew Feustel, Naoko Yamazaki, Tim Kopra, Hazzaa Al Mansoori ve diğer deneyimli isimler katıldı. Koichi Wakata, Mark Polansky, Sian Proctor ve Franz Viehböck de salonda yer aldı.

strateji, barış vurgusu ve bilimsel öncelikler:

Basın toplantısında Tuğgeneral Alper Gezeravcı, 2024’te yapılan ilk Türk astronot ve bilim misyonunun 2021’de ilan edilen 10 stratejik hedeften biri olduğunu hatırlattı. Gezeravcı'nın ifadeleri dikkat çekti: Önceliğimiz ay araştırma programı, uzay barış sahası olarak kalmalıdır. Gezeravcı, uzayın devletler arası çatışmalardan uzak, iş birliği ve barış alanı olarak kalmasının önemine dikkat çekti ve uzayın askeri bir platforma dönüşmemesi yönünde liderlerin verdiği mesajları hatırlattı.

Tuva Cihangir Atasever, insanlı uçuşların yanı sıra mikroyerçekimi ortamında yürütülecek bilimsel deneylerin yeni malzeme ve biyoteknoloji çözümlerine olanak sağlayacağını, Dragon gibi insanlı araçların yanı sıra bilimsel faydalı yük taşıyabilen platformlarla ilgilendiklerini belirtti. Gökhan Erdem ise derin uzay çalışmalarını desteklediğini ve yakın gelecekte Türk bilim insanları ve astronotlarının uzay yürüyüşü EVA gerçekleştireceği bir misyonda yer almayı hedeflediğini söyledi.

uluslararası değerlendirmeler ve gelecek perspektifi:

Uluslararası astronotlar da kongrenin etkisini değerlendirdi. Julie Payette Dünya’nın kırılganlığına ve iklim değişikliğine karşı korunması gerektiğine dikkat çekerken, Sawosz Uznaski-Winiewski Türkiye ve Polonya gibi ülkelerin küresel uzay ekonomisinde önemli rollere erişebileceğini vurguladı. Michael Lopez-Alegria, uzaya erişen ülke sayısı arttıkça gezegeni koruma bilincinin güçlendiğini söyledi.

Christopher Williams, Antalya’daki buluşmanın gençlere ilham verdiğini kaydetti. Naoko Yamazaki uzayın ekip işi olduğuna işaret ederek kongrenin ticari istasyonlar çağında yeni iş birliklerine zemin hazırladığını belirtti. Tim Kopra Ay altyapısının küresel dayanışma ile kurulabileceğini hatırlatırken, Andrew Feustel insanlı uzay araştırmalarında ticari yatırım ve kamu ortaklığı döneminin öne çıktığını dile getirdi.

Kongre, teknik oturumlar ve resmi ziyaretlerin yanı sıra halkla buluşma etkinlikleriyle sona erecek; IAC 2026’nın son gününde astronotlar halka açık imza ve fotoğraf oturumlarına katılacak.

TÜRKİYE’NİN EV SAHİPLİĞİNDE ULUSLARARASI UZAY FEDERASYONU (IAF) TARAFINDAN, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA, TÜRKİYE UZAY AJANSI (TUA) EV SAHİPLİĞİNDE VE SAHA İSTANBUL’UN EŞ EV SAHİPLİĞİNDE ANTALYA NEST KONGRE MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN 77. ULUSLARARASI UZAY KONGRESİ (IAC 2026), İNSANLI UZAY ARAŞTIRMALARININ ÖNCÜ İSİMLERİNİ TÜRKİYE’DE AĞIRLIYOR