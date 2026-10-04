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Asuncion'da tenis topu büyüklüğünde dolu araçlar ve binalarda hasara yol açtı

Paraguay'ın başkenti Asuncion'da tenis topu büyüklüğünde dolu, çok sayıda aracın camlarını kırdı, kaportalarında derin göçükler ve binalarda hasar bıraktı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 17:06

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Asuncion'da tenis topu büyüklüğünde dolu araçlar ve binalarda hasara yol açtı

Asuncion'da dolu sonrası hasar tespit ediliyor

Paraguay'ın başkenti Asuncion'da etkili olan tenis topu büyüklüğünde dolu yağışı kent genelinde önemli zarara yol açtı. Yağış sırasında birçok aracın camı kırılırken, kaportalarında derin göçükler oluştu.

Araçlarda ve yapılarda görülen zararlar:

Şiddetli dolu, başkentin birçok bölgesinde etkili oldu. Görüntülerde ve gelen ilk raporlarda çok sayıda aracın ön camlarında ve karoseri yüzeylerinde ciddi hasarlar tespit edilirken, apartman ve işyeri pencerelerinin camlarının da kırıldığı bildirildi.

Yetkililerin çalışmaları ve incelemeler:

Fırtınanın ardından bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, meydana gelen zararın boyutunu belirlemek için incelemelerini sürdürüyor ve etkilenen alanlarda raporlama yapılıyor.

Olayla ilgili resmi açıklamalarda, zarar gören bölgelerle ilgili verilerin toplanması ve gerekli önlemlerin değerlendirilmesinin öncelikli olduğu vurgulanıyor.

Paraguay&#039;ın başkenti Asuncion&#039;da etkili olan tenis topu büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle çok...

Paraguay'ın başkenti Asuncion'da etkili olan tenis topu büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle çok sayıda araç ve bina hasar gördü.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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