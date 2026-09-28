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Ata köprüsü için kapsamlı iyileştirme: vali Masatlı yerinde değerlendirdi

Vali Mustafa Masatlı, Asi Nehri Islah Çalışmaları kapsamında Antakya'daki Ata Köprüsü'nde ulaşım altyapısı ile tarihî koruma çalışmalarını inceledi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:18

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EDİTÖR: Serkan Varol

Ata köprüsü için kapsamlı iyileştirme: vali Masatlı yerinde değerlendirdi

Ata Köprüsü'nde inceleme:

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Asi Nehri Islah Çalışmaları kapsamında yapım çalışmaları devam eden Ata Köprüsünde incelemelerde bulundu. İncelemelerde yetkililerden projenin mevcut durumu hakkında bilgi alındı ve yürütülen çalışmaların geldiği aşama değerlendirildi.

çalışmaların hedefleri:

İncelemelerde, köprünün kent içi ulaşım altyapısındaki işlevinin yeniden güçlendirilmesi öncelikli hedef olarak vurgulandı. Proje kapsamında Asi Nehri çevresindeki düzenlemelerin bütüncül bir anlayışla yürütülmesi, ulaşım güvenliği ve şehir içi trafiğin sürekliliğinin sağlanması amaçlanıyor.

tarihi doku ve kentin kimliği:

Antakya'nın tarihî dokusu içinde önemli bir yere sahip olan Ata Köprüsü'nün tarihî ve kültürel değerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması da çalışmaların odağında. İncelemelerde, köprünün sadece fiziki olarak onarılmasının değil, kent yaşamındaki işlevinin yeniden güçlendirilmesinin de önemi belirtildi.

Bu çalışmalar, 6 Şubat depremleri sonrasında Antakya'nın yeniden ayağa kaldırılması amacıyla sürdürülen ihya ve inşa programının bir parçası olarak devam ediyor. Altyapı yatırımlarının, kentin kısa dönem ihtiyaçlarının yanı sıra gelecekteki gereksinimleri gözeterek planlandığı kaydedildi.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, ASİ NEHRİ ISLAH ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YAPIMI DEVAM EDEN ATA...

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, ASİ NEHRİ ISLAH ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YAPIMI DEVAM EDEN ATA KÖPRÜSÜ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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