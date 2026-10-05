Ata mirası reçeller atölyede hayat buluyor

Denizli Büyükşehir'de atölye serisi sürüyor:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin zengin mutfak mirasını korumak ve unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri yeni kuşaklara aktarmak amacıyla başlattığı atölye dizisini sürdürüyor. Fatih Profesyonel Mutfak Atölyesi'nde yapılan eğitimler, hem geleneksel tariflerin canlı tutulmasına hem de katılımcıların el becerilerinin gelişmesine katkı sağlıyor.

Erişte ve tarhana atölyeleri:

Serinin ilk ayağında tarhana yapımı yoğun ilgi görürken, erişte atölyesiyle geleneksel üretim süreçleri uygulamalı olarak ele alındı. Uzman eğitmenlerin rehberliğinde hamurun hazırlanmasından açılmasına, uygun kalınlıkta kesilmesinden kurutulmasına kadar tüm aşamalar adım adım gösterildi. Katılımcılar, ev yapımı eriştenin püf noktalarını öğrenirken kuşaktan kuşağa aktarılan bilgiler üzerinde deneyim kazandı.

Turşu atölyesi ve uygulamalı eğitim:

Erişte çalışmasının ardından düzenlenen turşu atölyesinde, kış hazırlıklarının temel öğesi olan turşu kurma teknikleri paylaşıldı. Atölyeye katılanlar arasında Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlunun eşi Nilgün Çavuşoğlu da yer aldı. Etkinlikte fermantasyon süreçleri, uzun süre bozulmadan saklama yöntemleri ve katkısız, sağlıklı turşu yapımının incelikleri hem teorik hem de uygulamalı olarak aktarıldı.

Geleneksel reçel atölyesi başvuruları başladı:

Atölye serisinin bir sonraki durağı geleneksel reçel yapımı olacak. Acı biber, erik ve mevsim meyveleriyle hazırlanacak reçellerde doğal aromaların korunması, geleneksel kıvam ve ölçülere uygun pişirme teknikleri katılımcılarla paylaşılacak. Kontenjanın sınırlı olduğu atölyeye katılmak isteyenler başvurularını online olarak https://apps.denizli.bel.tr/mutfakatolyeprogram/ adresinden yapabiliyor. Etkinlikler, hem kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağlıyor hem de sağlıklı, katkısız ev yapımı gıdalar konusunda farkındalık oluşturuyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN GELENEKSEL MUTFAK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAK AMACIYLA BAŞLATTIĞI ATÖLYE SERİSİNDE TARHANA, ERİŞTE VE TURŞUNUN ARDINDAN SIRAYI GELENEKSEL REÇEL YAPIMI ALIYOR. REÇEL ATÖLYESİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI.