Ata tohumlarının bereketi: Pursaklar endemik vadi ata bahçesinde hasat yapıldı

Endemik vadi ata bahçesinde hasat:

Pursaklar Belediyesi tarafından toprağın hafızası korunarak oluşturulan Endemik Vadi Ata Bahçesi'nde, yerli ve ata tohumlarından yetişen sebze ve meyvelerin 2026 hasadı gerçekleştirildi. Belediye ekipleri, hem tohum çeşitliliğini korumak hem de bu çeşitliliği çoğaltıp gelecek nesillere aktarmak amacıyla planlı çalışmaları sürdürüyor.

yetiştirilen ürün çeşitliliği:

Ata Bahçesi'nde yetiştirilen ürünler arasında elma, armut, yeşil biber, kırmızı biber, kavun, karpuz, kırmızı ve yeşil dolma biber, bamya, acı biber, soğan, domates, salatalık, fasulye, mısır ve patlıcan gibi çok sayıda sebze ve meyve bulunuyor. Bu çeşitlilik, özellikle yerli tohumların dayanıklılığı ve genetik bütünlüğünün korunması açısından önem taşıyor.

amaç ve gelecek planları:

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, hasatla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Endemik Vadi Ata bahçemizde 2026 yılı hasadımızı yaptık. Her zaman söylediğim gibi bu bir tohum çeşitliliği faaliyetleridir. Yine bu ürünlerden tohumlarımızı alıp ilgilen vatandaşlarımızla paylaşacağız. Elhamdülillah çok bereketli bir yıldı. Tüm çiftçilerimizin de yüzü güldü. İnşallah önümüzdeki yıllarda da böyle olur. Sadece buradaki domates çeşitliliği bile ne demek istediğimizi resmeden tablo. Gelecek nesillere genetiğine müdahale edilmemiş ürünler bırakmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Belediye, elde edilen tohumların ilçe halkıyla buluşturulması ve yaygınlaştırılması çalışmalarını sürdürecek. Bu adım, hem kırsal üretimi desteklemeyi hem de kentte tohum bilincini yaygınlaştırmayı hedefliyor. Endemik Vadi Ata Bahçesi uygulaması, yerel tarım mirasının korunması adına örnek bir model olarak öne çıkıyor.

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANI ERTUĞRUL ÇETİN, "ENDEMİK VADİ ATA BAHÇEMİZDE 2026 YILI HASADIMIZI YAPTIK. HER ZAMAN SÖYLEDİĞİM GİBİ BU BİR TOHUM ÇEŞİTLİLİĞİ FAALİYETLERİDİR. YİNE BU ÜRÜNLERDEN TOHUMLARIMIZI ALIP İLGİLEN VATANDAŞLARIMIZLA PAYLAŞACAĞIZ. ELHAMDÜLİLLAH ÇOK BEREKETLİ BİR YILDI." İFADELERİNİ KULLANDI.