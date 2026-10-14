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Atakent’te kanalizasyonda su seviyesi yükseldi

İstanbul’da etkili sağanak yağışın ardından Küçükçekmece Atakent’te kanalizasyondaki su seviyesi yükseldi, artış gözlemlendi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Atakent’te kanalizasyonda su seviyesi yükseldi

Atakent’te kanalizasyonda su seviyesinde artış

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sonrası Küçükçekmece Atakent bölgesindeki kanalizasyonlarda su seviyesi yükseldi.

olay:

Yağışın etkisiyle kanalizasyon hatlarında yükselen su seviyesi, bölgedeki gözlemlere göre belirgin bir artış gösterdi.

gözlemler ve takip:

Durumla ilgili devam eden takip ve ölçümlere dair resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı; bölgedeki seviyenin yükselmesi, yağışın doğrudan etkisi olarak kayda geçti.

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Atakent'te kanalizasyondaki su seviyesi yükseldi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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