Atakent’te kanalizasyonda su seviyesi yükseldi

Atakent’te kanalizasyonda su seviyesinde artış

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sonrası Küçükçekmece Atakent bölgesindeki kanalizasyonlarda su seviyesi yükseldi.

olay:

Yağışın etkisiyle kanalizasyon hatlarında yükselen su seviyesi, bölgedeki gözlemlere göre belirgin bir artış gösterdi.

gözlemler ve takip:

Durumla ilgili devam eden takip ve ölçümlere dair resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı; bölgedeki seviyenin yükselmesi, yağışın doğrudan etkisi olarak kayda geçti.

Atakent'te kanalizasyondaki su seviyesi yükseldi