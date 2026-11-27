Atakent'te renkli bir gün

Yüreğir Belediyesi tarafından düzenlenen Yüreğir Çocuk Festivali, Atakent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlikler ve katılım:

Festivalde birbirinden renkli atölyeler, eğlenceli aktiviteler ve çeşitli ikramlar çocuklara sunuldu. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği alanda, miniklerin neşesi ve heyecanı renkli görüntülere sahne oldu.

Başkan vekilinin mesajı:

Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal festival alanını ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi, onlarla sohbet etti ve etkinliklere katılan miniklerle yakından ilgilendi. Özünal, çocukların yüzündeki tebessümün her şeyden kıymetli olduğunu belirterek, çocukların sosyal, kültürel ve eğlenceli etkinliklerle buluşmasına büyük önem verdiklerini ve ilçede benzer faaliyetlerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Etkinlik, aileler ve çocuklar için bir araya gelme ve paylaşma fırsatı sunarken, miniklere dolu dolu bir gün yaşattı.

YÜREĞİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN YÜREĞİR ÇOCUK FESTİVALİ, YOĞUN KATILIM VE COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.