Olayın gelişimi:

Olay, saat 18.00 sıralarında Ataköy 1. Kısım Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre park halindeki minibüste, sahibi olarak belirtilen Kubilay B.'nin aracında (34 M 1546 plakalı) bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Minibüs kısa sürede alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Müdahale ve sonuç:

Yangının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; minibüs ise ağır hasar gördü ve kullanılamaz duruma geldi.

Gözlemler ve belirsizlikler:

Yangının çıkış nedeni haberin ulaştığı aşamada belirlenememiştir. Olayla ilgili detaylı bilgi veya soruşturmaya ilişkin açıklama henüz paylaşılmadı. İlk bulgular, yangının park halindeki aracın içinde başladığını işaret ediyor ancak kesin neden tespit edilmedi.

BAKIRKÖY’DE ALEV ALEV YANAN PARK HALİNDEKİ MİNİBÜS KULLANILMAZ HALE GELDİ.