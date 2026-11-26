Adalı Göl'ün görünümü:

Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Ataköy sınırlarında yer alan Adalı Göl, tepeden çekilen dron görüntülerinde gözü andıran benzersiz bir forma sahip. Bu biçim, gölü uzaktan görenlerin ilk dikkatini çeken özelliklerden biri olurken, pek çok izleyici gölü nazar boncuğu benzetmesiyle tanımlıyor.

Göl, Tokat kent merkezine 50 kilometre, Almus ilçe merkezine ise 18 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Kendine özgü bitki örtüsü ve zengin yaban hayatı sayesinde fotoğraf ve doğa tutkunları için cazip bir nokta oluşturuyor.

Doğa yürüyüşleri ve keşif:

Yörede düzenlenen yürüyüşler, bölgenin az bilinen doğal ve kültürel değerlerini tanıtmayı amaçlıyor. Doğa yürüyüşçüsü Cengiz Demir, Tokat TODEX Doğa ve Ekstrem Derneği’nin hafta sonu etkinliklerinde keşfettikleri yerlerden biri olarak Adalı Göl’ün önemine dikkat çekiyor. Demir; "Adalı Göl’e tepeden baktığınızda doğal olarak oluşmuş bir göz şekli görebilirsiniz. Belki de onu bir nazar boncuğuna benzetebilirsiniz. Özellikle hafta sonları, çalışan arkadaşlarımızın haftanın stresini atması ve doğayı keşfetmesi için yürüyüşler düzenliyoruz. Bu yürüyüşlerle Tokat’ın az bilinen doğal, tarihî ve kültürel değerlerini gönüllülük esasıyla tanıtmayı amaçlıyoruz. Adalı Göl’ü herkesin görmesini tavsiye ederim" dedi.

Ziyaretçi notları ve öneriler:

Adalı Göl; doğa yürüyüşü, kamp ve fotoğrafçılık için elverişli alanlar sunuyor. Ziyaretçilerin bölgenin hassas bitki örtüsüne ve yaban hayatına saygı göstermesi, çöplerini toplaması ve belirlenmiş yolları kullanması öneriliyor. Hafta sonu yürüyüşlerine katılan gruplar, hem fiziksel aktivite hem de bölgenin tanıtımına katkı sağlıyor; Adalı Göl'ün yerel değerler arasında daha çok bilinmesi hedefleniyor.

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