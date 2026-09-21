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Atakum Ata Sahne, sanatla kenti canlandırıyor

Atakum Belediyesi'nin Ata Sahne, 492 kişilik salonu, sergi ve fuaye alanlarıyla ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 17:27

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Atakum Ata Sahne, sanatla kenti canlandırıyor

Ata Sahne Samsun’un kültür rotasında öne çıkıyor

Atakum Belediyesi'ne ait Ata Sahne Sanat Merkezi, kentte düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerinin merkezi haline geldi. Modern mimarisi ve son teknoloji altyapısıyla dikkat çeken merkez, sanatseverler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Mekan, 492 kişilik konferans salonu ile sergi ve fuaye alanlarını barındırıyor. Sahnesi, akustik düzenlemeleri ve oturma planıyla profesyonel prodüksiyonlara uygun şekilde tasarlandı; bu sayede hem yurt içinden hem de yurt dışından konuk ağırlayan organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

fiziksel özellikler ve teknik altyapı:

Ata Sahne'nin mimarisi, seyirci deneyimini ön plana alan bir tasarım sergiliyor. Sahne, akustik performans ve oturma düzeni açısından uluslararası standartlarla uyumlu üretimlere imkan tanıyor. Sergi ve fuaye alanları, eş zamanlı etkinliklerin yapılmasına olanak sağlayarak mekânı çok yönlü kullanıma uygun hale getiriyor.

etkinlik çeşitliliği ve belediye vizyonu:

Merkez, tiyatro gösterilerinden halk danslarına, konserlerden resim sergilerine kadar geniş bir program yelpazesi sunuyor ve Türkiye'nin önde gelen sanat merkezleri arasında yer alıyor. Yıl boyunca birçok ünlü sanatçı ve topluluğu ağırlayan kurum, Atakum'un sanat vizyonunu geniş kitlelere taşıyor.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Ata Sahne'nin kent yaşamına kattığı hareketliliği vurgulayarak şunları söyledi: "Atakum Belediyesi olarak Atakum’da; sanatsal faaliyetlerin yaygınlaştırılması ve sanatsal anlamda toplumsal bilinç oluşturulması hedefiyle için yoğun çalışma yürütüyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle, gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle Atakum ulusal ve uluslararası organizasyonlar için marka kentlerden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Bu anlamda diğer merkezlerimiz gibi Ata Sahne de, kentimizin sanat yüzünü tüm dünyaya tanıtmaktadır. Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği bir merkez olmasından, kentimizin simge noktalarından biri haline gelmesinden son derece gurur duyuyoruz. Kentimizde düzenleyeceğimiz birbirinden özel organizasyonlarla sanatın nabzını tutmaya ve sanat birleştirici diliyle tüm dünyayı selamlamaya devam edeceğiz" dedi.

SAMSUN’UN ATAKUM BELEDİYESİ ATA SAHNE SANAT MERKEZİ, EV SAHİPLİĞİ YAPTIĞI ÇEŞİTLİ SANAT VE KÜLTÜR...

SAMSUN’UN ATAKUM BELEDİYESİ ATA SAHNE SANAT MERKEZİ, EV SAHİPLİĞİ YAPTIĞI ÇEŞİTLİ SANAT VE KÜLTÜR ETKİNLİKLERİYLE SANATSEVERLERİN EN ÇOK RAĞBET GÖSTERDİĞİ MERKEZLERDEN BİRİ KONUMUNDA BULUNUYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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