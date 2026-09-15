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Atakum BİLSEM ekibi 2027 Regeneron ISEF'e katılmaya hak kazandı

Atakum BİLSEM ekibi, TÜBİTAK 57. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye ikincisi olarak 2027 Regeneron ISEF'e katılma hakkı kazandı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 15:11

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EDİTÖR: İrem Özkan

Atakum BİLSEM ekibi 2027 Regeneron ISEF'e katılmaya hak kazandı

Atakum BİLSEM'in uluslararası adımı:

Atakum BİLSEM tarafından hazırlanan proje, TÜBİTAK 57. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması (2204-A) kapsamında Türkiye ikinciliği elde etti. Elde edilen bu derece, ekibi bir sonraki aşama olan uluslararası yarışmaya taşıdı.

Mülakat süreci ve katılım hakkı:

Matematik öğretmeni Esra İnan danışmanlığındaki öğrenciler Emre Mert Eryılmaz, Lena Sarin Şahan ve Zeynep Eflal İmamoğlu, mülakat aşamalarını başarıyla tamamlayarak 2027 yılında ABD'de düzenlenecek Regeneron ISEF Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması'na katılmaya hak kazandı.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün değerlendirmesi:

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencileri ve danışman öğretmenleri başarılarından dolayı tebrik ederek uluslararası yarışmada başarı diledi. Kurumun açıklamasında genç araştırmacıların elde ettiği derecenin yerel ve ulusal düzeyde gurur verici olduğu vurgulandı.

Atakum BİLSEM ekibinin bu başarısı, bölgedeki bilimsel etkinliklerin ve okul destek programlarının somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor ve öğrencilerin uluslararası platformda temsil edilecek olmaları memnuniyetle karşılanıyor.

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ESRA İNAN DANIŞMANLIĞINDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN ÖĞRENCİLER EMRE MERT...

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ESRA İNAN DANIŞMANLIĞINDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN ÖĞRENCİLER EMRE MERT ERYILMAZ, LENA SARİN ŞAHAN VE ZEYNEP EFLAL İMAMOĞLU, MÜLAKAT AŞAMALARINI BAŞARIYLA TAMAMLAYARAK 2027 YILINDA ABD'DE DÜZENLENECEK REGENERON ISEF ULUSLARARASI BİLİM VE MÜHENDİSLİK YARIŞMASI'NA KATILMAYA HAK KAZANDI.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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