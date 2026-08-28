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atakum er meydanında yağlı güreş geleneğini başlattı

Samsun Atakum’da ilk kez düzenlenen yağlı güreşlere yüzlerce pehlivan katıldı; Kırkpınar başpehlivanları da 30 Ağustos’ta Çakırlar Korusu’nda er meydanındaydı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 17:41

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

atakum er meydanında yağlı güreş geleneğini başlattı

atakum er meydanında ilk kez güreş şöleni yaşandı

Samsun’un Atakum ilçesinde, Atakum Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı programı kapsamında ilk kez düzenlenen yağlı güreşler, Çakırlar Korusu’nu er meydanına çevirdi. Organizasyona aralarında Orhan Okulu, İsmail Koç ve Fatih Atlı gibi Kırkpınar başpehlivanlarının da bulunduğu yüzlerce pehlivan katıldı ve kıyasıya mücadele etti.

er meydanında çekişme:

Pehlivanlar, rakiplerine üstünlük kurmak için saha içinde teknik ve güç mücadelesi verdi. Etkinlik boyunca farklı boylarda gerçekleşen müsabakalar, izleyicilere geleneksel güreş kültürünün canlı bir örneğini sundu. Atakum er meydanı, pehlivanların performansı ve izleyicilerin ilgisiyle gün boyu hareketliydi.

başkanın mesajı ve gelecek planları:

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel etkinliğin ilçede bir ilk olduğunu, bunun geleneksel hale getirileceğini ve uzun vadede Atakum’u güreşin merkezi yapma hedefinin bulunduğunu söyledi. Türkel, organizasyon için yaklaşık bir aydır çalışıldığını, kendisinin de güreşe çocukluğundan beri ilgi duyduğunu belirtti ve Samsunluların ilgisinin yoğun olduğunu vurguladı. Başkan, önümüzdeki yıl belediye olarak ligde de yarışacaklarını ve Fatih Atlı ile Kemal Şahin gibi başpehlivanların artık Atakum Belediyesi adına güreşeceğini açıkladı.

Etkinlik sonunda organizasyonda emeği geçen kurum ve kişilere plaket takdim edilerek, ilk kez düzenlenen yağlı güreşlerin devamlılığına yönelik taahhütler yenilendi.

SAMSUN’UN ATAKUM BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN YAĞLI GÜREŞLERDE PEHLİVANLAR, RAKİPLERİNİN...

SAMSUN’UN ATAKUM BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN YAĞLI GÜREŞLERDE PEHLİVANLAR, RAKİPLERİNİN SIRTINI YERE DEĞDİRMEK İÇİN KIYASIYA MÜCADELE ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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