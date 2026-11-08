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Atakum, İstanbul'da kırsal kalkınmadan kültüre uzanan hizmetlerini tanıttı

Atakum Belediyesi, 12. Samsun Tanıtım Günleri'nde kırsal kalkınma, çevre ve kültür hizmetlerini tanıtarak ata tohumları ve broşürlerle ilgi çekti.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 16:53

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Atakum, İstanbul'da kırsal kalkınmadan kültüre uzanan hizmetlerini tanıttı

Atakum'un hizmetleri ve kültürel değerleri İstanbul'da tanıtıldı

Samsun'un Atakum Belediyesi, 12. Samsun Tanıtım Günleri'nde açtığı stantla ilçenin turistik ve kültürel zenginlikleri ile belediyenin yürüttüğü projeleri ziyaretçilere anlattı. Organizasyon, Samsun'un 17 ilçesinin tanıtıldığı kapsamlı bir platform olarak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlik 5-8 Kasım tarihlerinde düzenlendi ve standa gelen ziyaretçilere Atakum'un tesisleri, doğal alanları ve sosyal hizmetlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Belediye yetkilileri, kırsal kalkınma, çevre, kültür ve sosyal belediyecilik alanlarındaki uygulamaları hakkında detaylar sundu.

Standta öne çıkan uygulamalar:

Tanıtım malzemeleri arasında ilçenin turistik noktalarını anlatan broşürler yer aldı. Ata Tohum Merkezinde üretilen ata tohumları ziyaretçilere hediye edilirken, çocuklara ise ilçenin tarih ve kültürünü tanıtan boyama kitapları dağıtıldı. Bu uygulamalar, hem kırsal kalkınma vurgusunu hem de kültürel mirasın korunmasına yönelik mesajı güçlendirdi.

Başkanın değerlendirmesi:

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, organizasyonun Samsun'un kültürel değerlerinin geniş kitlelere ulaşması açısından önemine dikkat çekti. Türkel, Atakum'un hizmetlerini ve kültürel zenginliklerini İstanbul'da tanıtma fırsatı bulduklarını belirterek standa gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade etti ve organizasyonu düzenleyen SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşçı ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik boyunca Atakum Belediyesi standını SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşçı, Belediye Başkanı Serhat Türkel ve çok sayıda vatandaş ziyaret etti; belediye yetkilileri ziyaretçi ilgisinin bilgilendirme ve tanıtım hedefleri açısından olumlu olduğunu değerlendirdi.

ATAKUM BELEDİYESİ, İSTANBUL&#039;DA DÜZENLENEN 12. SAMSUN TANITIM GÜNLERİ&#039;NDE AÇTIĞI STANTTA İLÇENİN...

ATAKUM BELEDİYESİ, İSTANBUL'DA DÜZENLENEN 12. SAMSUN TANITIM GÜNLERİ'NDE AÇTIĞI STANTTA İLÇENİN TURİSTİK VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ İLE BELEDİYENİN ÇALIŞMALARINI TANITTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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