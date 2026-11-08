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Atakum kent konseyi'nde sürekliliğe vurgu: Tuncay Seven yeniden başkan

Atakum Kent Konseyi'nin 4. olağan genel kurulunda oy birliğiyle yeniden başkan seçilen Tuncay Seven, yeni üç yıllık dönemde katılımcılığı önceliyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 16:04

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Atakum kent konseyi'nde sürekliliğe vurgu: Tuncay Seven yeniden başkan

Atakum kent konseyi'nde yeni dönem

Atakum Kent Konseyi 4. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda mevcut başkan Tuncay Seven, oy birliğiyle ikinci kez başkanlığa seçilerek görevine devam etti. Seçimle birlikte konseyde süreklilik sağlanırken, yönetim kurulu yeni dönem için yetki aldı.

seçim süreci ve yönetim:

Genel kurul, Ata Sahne Sanat Merkezi'nde yapıldı ve tek listeyle gidilen seçimde Tuncay Seven yeniden başkan olarak belirlendi. Seven ve yönetim kurulu üyeleri, konseyin önümüzdeki üç yılı kapsayan çalışmalarını yürütmek üzere üç yıl süreyle görev yapacaklar.

hedefler ve beklentiler:

Atakum Belediye Başkan Vekili Halil Taşkın, kent konseylerinin yerel yönetimler açısından fikir üretme ve ortak aklı geliştirme noktasında önemli bir işlev gördüğünü vurguladı. Taşkın, konsey üyelerinin sunacağı görüş ve önerilerin yerel karar süreçlerine yol gösterici olacağını belirtti.

Yeniden başkan seçilen Tuncay Seven ise katılımcılık ve iş birliğinin önemine dikkat çekerek, isimler ve görevler değişse de kente karşı sorumluluklarının devam ettiğini söyledi. Seven, daha yaşanabilir ve güzel bir Atakum için konseyin aktif rolünü sürdüreceklerini ifade etti.

ATAKUM KENT KONSEYİ 4. OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURULU YAPILDI

ATAKUM KENT KONSEYİ 4. OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURULU YAPILDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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