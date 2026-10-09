Atakum temizliğe 400 yeni konteynerle devam ediyor

Atakum’da yeni konteyner uygulaması:

Atakum Belediyesi, kent genelinde temizlik çalışmalarının etkinliğini artırmak için cadde ve sokaklara 400 yeni çöp konteyneri yerleştirdi. Dağıtım ve bakım çalışmalarını Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri aralıksız sürdürüyor.

Konteynerlerin özellikleri:

Plastik malzemeden üretilen, kırmızı renkteki konteynerlerin üzerinde "Çevreyi Temiz Tutalım" yazısı bulunuyor. Belediye yetkilileri, eskimiş metal konteynerlerin yerine daha hijyenik, kullanımı ve temizliği kolay plastik modellerin tercih edildiğini belirtti.

mevsimsel atık miktarları ve vatandaş desteği:

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, daha temiz ve yaşanabilir bir kent için çalışmaların süreceğini vurgulayarak, yenilemenin önceliğinin halk sağlığı ve estetik olduğunu söyledi. Türkel, vatandaşların çevre temizliğine duyarlı davranmasının önemine dikkat çekti.

Temizlik İşleri Müdürü Davut Gök ise konteyner yenileme çalışmalarının yaz başından itibaren sürdüğünü, kış aylarında 80 ila 100 ton arasında çöp toplandığını, yaz aylarında ise bu miktarın 400 ila 450 tona ulaştığını aktardı. Gök, yoğun geçen yaz döneminde duyarlılıklarıyla çalışmalara destek olan vatandaşlara teşekkür etti.

Belediye, yeni konteynerlerle temizlik hizmetlerini daha verimli yürütmeyi ve çevre bilincini artırmayı hedefliyor; çalışmaların süreceği bildirildi.

ATAKUM BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARININ DAHA ETKİN YÜRÜTÜLMESİ AMACIYLA 400 YENİ ÇÖP KONTEYNERİNİ CADDE VE SOKAKLARA YERLEŞTİRDİ.