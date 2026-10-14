Atakum'da bahçe tutkusuna ödül yağmuru

Atakum'da en güzel bahçe yarışması finalistleri ödüllerini alacak

Atakum Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği En Güzel Bahçe Yarışması, çevre farkındalığını artırmak ve vatandaşların çiçek ile süs bitkilerine olan ilgisini teşvik etmek amacıyla düzenlendi. Amatör bahçe dekorasyonuyla uğraşan katılımcılar arasından seçici kurulun değerlendirmeleri sonucu temmuz ayında finalistler belirlendi.

Dereceye girenler:

En güzel balkon/teras bahçesi kategorisinde birinciliği Ayşegül Şentürk, ikinciliği Şengül Öztürk aldı; üçüncülüğü İsmail Öztopal ve İlkay Çamlıdağ paylaştı. En güzel villa/konut bahçesi kategorisinde birincilik Şayan Atalay, ikincilik Hüseyin Ergün, üçüncülük Ömer Faruk Akça olarak belirlendi. En güzel site/apartman bahçesi kategorisinde Atakum Garden Sitesi birinci, Defne Apartmanı ikinci, Kader Apartmanı üçüncü oldu. En güzel ofis/iş yeri bahçesi kategorisinde de birinci, ikincilik ve üçüncülük ödülleri sahiplerine verildi.

Değerlendirme, ödüller ve tören:

Yarışmada mekanın genel tasarımı, bitki kompozisyonu ile yapı ve dekorasyon elemanlarının uygunluğu gibi kriterler doğrultusunda değerlendirmeler yapıldı. Dereceye girenlere çeşitli bitkiler ve bahçe donatılarından oluşan özel ödüller verilecek. Tören 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te Çakırlar Korusu Tesisleri'nde başlayacak.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel organizasyonun çevre ve doğa farkındalığı açısından önemine dikkat çekerek, "Atakum Belediyesi olarak bu yıl ikinci kez düzenlediğimiz En Güzel Bahçe Yarışması’na gösterilen ilgiden büyük onur duyduk. Tüm katılımcılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Hepsi de görsel kalitesi yüksek örnek çalışmalara imza attılar. Uzman seçici kurulumuz titiz değerlendirmeler sonucu finalistleri belirledi. Çevre farkındalığı oluşturmak ve yeşilin korunması adına önemli bir organizasyon. Önümüzdeki yıllarda üçüncüsü, dördüncüsü şeklinde geleneksel olarak devam edeceğine inanıyoruz. Organizasyonumuzda finale kalan katılımcılarımıza Çakırlar Korusu'nda gerçekleştireceğimiz törenle ödüllerini takdim edeceğiz. Ödül töreninde tüm halkımızı aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız" dedi.

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