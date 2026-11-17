Atakum'da deniz dibi taraması:

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum ilçesi Körfez mevkiinde yürüttüğü kapsamlı deniz dibi temizliğiyle sahil ve deniz ekosistemine müdahale ediyor. Çalışmalar toplam 163.263 metrekarelik alanda sürüyor ve günlük ortalama 2.080 metreküp dip malzemesi çıkarılıyor. Tarama ile müsilaj, yosunlaşma ve kötü kokuya neden olan birikimler doğrudan hedef alınıyor.

Çıkarılan malzemenin değerlendirilmesi:

Denizden çıkarılan malzemeler elenerek nitelikli kum elde ediliyor. Elde edilen kum, Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi sahilinde yürütülen sahil düzenlemesi projesinde plaj oluşturma ve kıyı erozyonunu önleme amacıyla kullanılıyor. Böylece tarama hem liman içindeki birikimi temizliyor hem de erozyona uğrayan kıyıya doğal dolgu sağlıyor.

Yerel yönetimin değerlendirmesi:

Halit Doğan yaptığı açıklamada, "Samsun’umuzda önemli bir çevre çalışması gerçekleştiriyoruz. Atakum ilçemiz körfez mevkiindeki müsilaj, yosunlaşma ve koku gibi sorunları çözmek adına kapsamlı bir deniz dibi taraması çalışması yürütüyoruz. Atakum’un doğal kıyı dokusunu korurken hem deniz çevresindeki sorunlara müdahale ediyoruz hem de hemşehrilerimize sahilde daha nitelikli alanlar kazandırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu temizleme çalışmasıyla ortaya çıkan kullanılabilir malzemeyi, başka bir çevre projesinin önemli bir girdisine dönüştürüyoruz. Elde edilen kumu, Çakırlar Yalı Mahallesi sahilinde sürdürdüğümüz sahil düzenleme projesinde değerlendiriyoruz. Böylece bir taraftan denizimizi temizlerken diğer taraftan kıyılarımızı koruyor, şehrimize yeni yaşam alanları kazandırıyoruz. Samsun’umuzun doğal güzelliklerini, denizini ve kıyılarını gelecek nesillere en iyi şekilde bırakmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Yürütülen tarama çalışması, liman içindeki yosunlaşma ve kötü kokunun azaltılmasına katkı sağlarken aynı zamanda kıyı erozyonuyla mücadelede doğal ve maliyet etkin bir çözüm sunuyor. Çalışma sahasından elde edilen kumun sahil düzenlemesinde kullanılması, belediyenin atık yönetimi ve kıyı koruma hedeflerini bir arada gerçekleştirmesine olanak tanıyor.

TEMİZLİĞİN YAPILDIĞI ALAN