saldırı anı ve yaralanma:

Olay, Atakum ilçesi Atakent Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. Seyyar olarak bisikletiyle badem satan Aykut Güler (34) adlı kişinin, tanımadığı bir saldırgan tarafından itildiği ve yere düşerek başını kaldırıma çarptığı belirtildi. Güler'in ağzından protez dişinin çıktığı, yaralanma sonrası şikayette bulunduğu aktarıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırı ve sonrasındaki durum net şekilde görüldü. Güler'in sağlık durumu ve tedavi sürecine ilişkin bilgiler paylaşılmadı, ancak olayın ardından emniyete yapılan başvuru üzerine soruşturma başlatıldı.

polis çalışması ve şüphelinin yakalanması:

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında kapsamlı bir araştırma yürüttü. Ekipler, olay yerinden başlayarak 5 kilometrelik güzergahta bulunan 63 güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek inceledi ve elde edilen görüntüler ile saha araştırmalarını birleştirerek şüphelinin izine ulaştı.

Yapılan çalışmalarda, saldırganın Emirhan B. (23) olduğu ve İlkadım ilçesindeki bir iş yerinde çalıştığı belirlendi. Şüpheli, İlkadım'da yakalanıp gözaltına alındı.

adli süreç ve tutuklama:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında, savcılık tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye başvurdu. Mahkemece tutuklama kararı verildi ve şüpheli cezaevine gönderildi. Dosyada şüphelinin hakkında kayıtlı bulunan 15 suç kaydı bilgisi de yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, mağdurun şikayetçi olması ve güvenlik kamera görüntülerinin soruşturmada belirleyici rol oynaması öne çıkan ayrıntılar arasında yer aldı.

EMİRHAN B. (23) ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.