Atakum'da eşi darbedilen şüpheli tutuklandı

Olayın gelişimi:

Samsun'un Atakum ilçesinde, tartıştığı eşi tarafından darbedildiği iddia edilen kadının burnunun kırıldığı öne sürüldü. Olayın ardından mağdur kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli olarak gözaltına alınan kişinin H.Ö. olduğu belirtildi. İhbar üzerine müdahale eden güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri inceleme yaptı ve H.Ö. gözaltına alındı. Bugün Samsun'a sevk edilen H.Ö., savcının tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkeme, savcının talebi doğrultusunda şüphelinin tutuklanmasına karar verdi ve H.Ö. Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Mağdurun durumu:

Hastaneye kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alındı; sağlık durumuyla ilgili açıklama yetkililerce yapıldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE EŞİNİ DARBEDEREK BURNUNU KIRDIĞI İDDİA EDİLEN KOCA H.Ö., TUTUKLANDI.