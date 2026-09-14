Atakum'da iki kadının sesi: Kapı sahnelendi

Atakum'da 'Kapı' tiyatro gösterimi sanatseverlerle buluştu

Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen tiyatro gösterimi Ata Sahne Sanat Merkezi'nde izleyiciyle buluştu. '12 Eylül'ü Hatırlarken: Kapı' adlı oyun, yakın tarihin en önemli dönüm noktalarından olan 12 Eylül Darbesi'nin etkilerini sahneye taşıdı.

oyunun teması ve anlatımı:

Yazarlığını ve yönetmenliğini Erhan Başoğlu'nun üstlendiği eser, darbenin toplum ve birey üzerindeki yansımalarını iki kadın karakter üzerinden işliyor. Oyun, dönemi tek bir bakış açısıyla sınırlamadan; duygusal derinlik ve kişisel hafıza üzerinden farklı perspektifleri bir araya getiriyor. Metnin kurgu ve dili, dönemin atmosferini izleyiciye hissettirecek şekilde düzenlenmiş.

sahneleme ve seyirci tepkisi:

Temsilde Tiyatro Kum oyuncuları Özgül Başoğlu ve Pınar Sel Çelikpazu rol alarak performans sergiledi. Oyun boyunca salon zaman zaman duygusal anlar yaşarken, gösterim sonunda seyirciler sanatçıları ayağa kalkarak alkışladı. Oyuncu Özgül Başoğlu sahne deneyimini, "Keyifliydi. Gelen seyircilerimiz keyif aldılar. Onlar keyif aldıkça, biz de keyif aldık. Enerjileri bize geçti." sözleriyle paylaştı.

SAMSUN’UN ATAKUM BELEDİYESİ VE ATAKUM KENT KONSEYİ İŞ BİRLİĞİYLE 12 EYLÜL’Ü HATIRLARKEN: KAPI ADLI TİYATRO GÖSTERİMİ, ATA SAHNE SANAT MERKEZİNDE SANATSEVERLERLE BULUŞTU.