Atakum'da iklimlendirme odasında kenevir üretimine jandarma müdahalesi

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atakum ilçesinde yürüttükleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmada, bir şahsın iklimlendirme sistemi kurarak kenevir yetiştirdiğine dair bilgiyi değerlendirdi. Bilgi üzerine yapılan adrese düzenlenen operasyonda arama yapıldı.

operasyon ve ele geçirilenler:

Aramada, ikamet içinde yetiştirme amaçlı kurulduğu tespit edilen bir iklimlendirme sistemi ile birlikte 8 kök kenevir bitkisi ve 150 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Ekipler, delillerin muhafazası ve tespit çalışmaları kapsamında olay yerinde inceleme yaptı.

hukuki süreç ve soruşturma:

Olayla ilgili olarak adli işlemlere başlanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Şüpheli hakkında yürütülecek işlemler çerçevesinde delillerin bilirkişi incelemesine sunulacağı ve ilgili mercilere bildirimde bulunulacağı kaydedildi.

Jandarma ekiplerinin bölgede uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyonlarını sürdürdükleri, benzer ihbar ve bilgilerin titizlikle değerlendirilmeye devam edeceği belirtildi.

BİR İKAMETTE YAPILAN ARAMADA 8 KÖK KENEVİR BİTKİSİ VE 150 GRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.