Operasyon detayları:

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde bir şahsın iklimlendirme sistemi kurarak kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı. İhbar ve elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi.

ele geçirilenler:

İkamette yapılan arama sonucunda 9 kök kenevir bitkisi, 1 adet iklimlendirme sistemi ve 597 gram kubar esrar ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından bulunan malzemeler muhafaza altına alındı ve delil niteliğindeki unsurlar kayda geçirildi.

soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. Samsun İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadelenin sürdüğünü ve benzer olayların tespit edilmesi halinde etkin operasyonların gerçekleştirileceğini bildirdi.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE, İKLİMLENDİRME SİSTEMİ KURARAK KENEVİR YETİŞTİRDİĞİ BELİRLENEN ŞAHSIN EVİNE JANDARMA EKİPLERİNCE OPERASYON DÜZENLENDİ. ARAMADA 9 KÖK KENEVİR BİTKİSİ VE 597 GRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.