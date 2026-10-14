Atakum'da jandarmanın operasyonunda 43 gram metamfetamin ele geçirildi

Atakum'da jandarma operasyonu
Samsun'un Atakum ilçesinde, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışma sonucu 43 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
şüphelinin yakalanması ve adli işlemler:
Olayla ilgili olarak S.B. isimli şüpheli yakalanıp jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheli bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
mahkeme kararı ve uygulanan tedbir:
Mahkeme sürecinde yapılan değerlendirme sonucu S.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen uyuşturucu madde ve adli işlem kayıtları belgeleyerek dosyaya girdi.
SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN ÇALIŞMADA 43 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.
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