Dolar 49,1921 +0,03%
Euro 55,0601 -0,52%
Bist 12.122,94 -2,03%
Altın Gram 6.529,00 -1,41%
EUR/USD 1,1191 -0,64%
Brent Petrol 101,97 +1,38%
--°

Atakum'da kadın emeği gelire dönüşüyor

Atatepe Kültür Evi'nde verilen dikiş, mefruşat ve el sanatları kurslarıyla Atakum'daki kadınlar mesleki beceri kazanıp el emeğini ekonomik değere dönüştürüyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 18:14

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Atakum'da kadın emeği gelire dönüşüyor

Atatepe Kültür Evi üretimi ekonomiye taşıyor:

Samsun'un Atakum Belediyesi, kadınların toplumsal hayata katılımını artırmak ve emeklerini ekonomik değere dönüştürmek amacıyla Atatepe Kültür Evi'nde kapsamlı kurslar düzenliyor. Atakum Belediyesi ile Atakum Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle yürütülen programlarda dikiş, mefruşat ve el sanatları başta olmak üzere çeşitli meslek edindirme eğitimleri veriliyor.

Atatepe Mahallesi 3514. Sokak'ta yer alan merkez, kursiyerlere yalnızca teknik bilgi kazandırmakla kalmıyor; usta eğiticilerin yönlendirmesiyle hazırlanan ürünlerin sergilenmesine ve ekonomik değere dönüştürülmesine olanak sağlıyor. Giyim eşyasından nakışa, çini ve diğer el işi ürünlere kadar yıl boyunca üretilen eserler, düzenlenen sergilerde halkın beğenisine sunuluyor.

toplumsal fayda ve hedefler:

Merkezdeki çalışmalar aynı zamanda kuşaklar arası etkileşimi de güçlendiriyor. Kadınlara yönelik meslek kurslarının yanı sıra çocuklar için eğitici atölyeler ve ileri yaştaki vatandaşlar için sosyalleşme programları da düzenleniyor. Bu çok yönlü yaklaşım, mahalle düzeyinde dayanışma ve üretkenliği artırmayı hedefliyor.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, merkez için kentte öncü bir noktadan söz ederek, sunulan hizmetlerin vatandaşlara yetenekleri doğrultusunda gelişme imkânı tanıdığını, kursiyerlerin üretime aktif katılarak el emeğini gelir kaynağına dönüştürdüğünü ve böylece aile bütçelerine katkı sağladıklarını vurguladı. Başkan Türkel, belediyenin "sosyal belediyecilik anlayışıyla" çalışmalarını kesintisiz sürdüreceğini belirtti.

Atatepe Kültür Evi'nin faaliyetleri, yerel ekonomiye küçük ama somut katkılar sağlarken, katılımcılara özgüven ve mesleki yeterlilik kazandırmayı sürdürüyor. Düzenlenen sergiler ve atölye çalışmaları, hem üretimi görünür kılıyor hem de kadın emeğinin kent yaşamındaki yerini güçlendiriyor.

SAMSUN’UN ATAKUM BELEDİYESİ, KADIN EMEĞİNİ EKONOMİYE KAZANDIRMAK VE KADINLARIN TOPLUMSAL HAYATTA...

SAMSUN’UN ATAKUM BELEDİYESİ, KADIN EMEĞİNİ EKONOMİYE KAZANDIRMAK VE KADINLARIN TOPLUMSAL HAYATTA DAHA AKTİF ROL ALMALARINI SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR. BU KAPSAMDA ATATEPE KÜLTÜR EVİNDE KADINLARIN ÜRETTİĞİ ÜRÜNLER EKONOMİYE DÖNÜŞÜYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bodrum'da kuşaklar arası miras: mimarlara 30, 40 ve 50 yıl plaketleri verildi
images

Çorum'un coğrafi işaretli İskilip dolması San Sebastian Gastronomika'da şeflerin...
images

Boyabat panayırında geleneksel hareketlilik yeniden canlandı
images

Yüzyıllık el sanatları CRAFTİSTANBUL'da yeni bir görünürlük kazandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fon soruşturmasında adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı son yolculuğuna uğurlandı

Öğrenciler Düzce'de Filistin için yürüdü: ortak vicdan vurgusu

Alkollü tartışma ölümle sonuçlandı: şüpheli adliyeye sevk edildi

Küçük sanayi sitesinde 2 bin 400 ton sıcak asfaltla ulaşım düzenlendi

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Denizli horozu animasyonla beyaz perdeye taşınıyor