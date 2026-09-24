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Atakum'da kitap kampanyası 10 binin üzerindeki kitabı kırsala taşımayı hedefliyor

Atakum Belediyesi'nin 'Kitabın biletin olsun' kampanyasıyla 10 binden fazla kitap toplandı; hedef kırsal mahallelere yeni kütüphaneler kurmak.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 16:35

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Atakum'da kitap kampanyası 10 binin üzerindeki kitabı kırsala taşımayı hedefliyor

Atakum'da okuma seferberliği devam ediyor:

Atakum Belediyesi tarafından başlatılan "Kitabın biletin olsun" kampanyası, kentte düzenlenen ücretsiz kültür ve sanat etkinliklerine birer kitapla katılma çağrısıyla sürdü. Kampanya kapsamında bugüne kadar 10 binin üzerinde kitap toplandı; biriken kitaplar ihtiyaç gösteren okul ve kütüphanelere dağıtılıyor.

Kitap toplama ve dağıtım süreci:

Katılımcılar, Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi ile Ata Sahne Sanat Merkezi'ndeki kitap kumbaralarına kitap bırakıyor. Belediyenin Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü, gelen talepler doğrultusunda toplanan kitapları ihtiyaç sahibi okullara ve kütüphanelere iletiyor. Bu yöntemle hem etkinliklere katılım teşvik ediliyor hem de kaynak erişimi sınırlı kurumlara doğrudan destek sağlanıyor.

Hedef: kırsalda yeni kütüphaneler oluşturmak:

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel kampanyanın süreceğini bildirerek vatandaşları etkinliklere bir kitapla katılmaya davet etti. Türkel, kampanyanın amacı olarak Atakum'da okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve ihtiyaç sahibi eğitim kurumlarına destek vermeyi gösterdi. Ayrıca kampanya ile kırsal mahallelerde yeni kütüphaneler oluşturma hedefinin sürdüğünü vurguladı.

Belediye yetkilileri, kampanyanın halktan gelen yoğun ilgiyle büyüdüğünü ve yıl boyunca düzenlenen organizasyonların eğitime katkı sağladığını belirtiyor. Vatandaşların ellerindeki kitapları gençlerle buluşturmasının, yerel dayanışma ve okuma kültürünün yaygınlaşmasında etkili olduğu ifade edildi.

Kampanyaya ve güncel etkinlik takvimine ilişkin bilgilere belediyenin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabiliyor. Yetkililer, toplumun her kesimini birer kitapla destek olmaya çağırıyor.

SAMSUN’UN ATAKUM BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN ‘KİTABIN BİLETİN OLSUN’ KAMPANYASINDA...

SAMSUN’UN ATAKUM BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN ‘KİTABIN BİLETİN OLSUN’ KAMPANYASINDA BUGÜNE KADAR 10 BİNİN ÜZERİNDE KİTAP TOPLANDI. BU YIL DA SÜREN KAMPANYA KIRSAL MAHALLELERDE KURULACAK YENİ KÜTÜPHANELERLE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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