Atakum'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Samsun'un Atakum ilçesinde, Mimarsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Abdulsamet Ak idaresindeki 55 APP 725 plakalı motosiklet ile 52 AFY 144 plakalı otomobil çarpıştı.
kaza ve müdahale:
Çarpışmanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
soruşturma:
Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı; olayın kesin nedeni ve sorumlulukla ilgili soruşturma sürüyor.
SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN OTOMOBİLE İLE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.
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