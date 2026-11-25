etkinlik ve repertuar:

Atakum Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Ata Sahne Sanat Merkezi'nde bir kutlama programı düzenledi. Programa yoğun katılım olurken, gecenin merkezinde belediyenin Türk Halk Müziği Korosu yer aldı. Koronun sahneye çıkışı sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Konser boyunca solo ve koro performanslarıyla geleneksel ezgilere yer verildi. Koronun seçtiği repertuvar, Türk halk müziğinin farklı yörelerinden eserleri bir araya getirerek dinleyiciye zengin bir müzik akışı sundu. Öğretmenlere özel hazırlanan parçalar, gecenin duygusal ve coşkulu anlarını oluşturdu.

koristlerin yorumu ve seyirci tepkisi:

Şef Hızır Aydın yönetimindeki koroda koristlerin güçlü yorumları dikkat çekti. Performanslar boyunca zaman zaman ayakta alkışlanan topluluk, hem teknik hem de duygusal açıdan beğeni topladı. Programın genel atmosferi, sanatçı ile izleyici arasında sıcak bir etkileşim yarattı.

başkanın mesajı:

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, gecede yaptığı konuşmada öğretmenlik mesleğinin kutsallığına vurgu yaptı. Türkel, "Bir ülkenin geleceği, yetiştirdiği nesillerle değişir. Ve bu nesillere sadece bilgiyi değil; düşünmeyi, sevmeyi, saygıyı ve sorgulamayı öğretenlere öğretmen denir" sözleriyle öğretmenlerin toplumdaki rolünü öne çıkardı.

Konuşmada ayrıca Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" sözü hatırlatılarak, öğretmenlerin emeklerine teşekkür edildi. Konserde yer alan öğretmenler de organizasyonun kendilerine verdiği değeri vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

ATAKUM BELEDİYESİ TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU TARAFINDAN “ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÖZEL KONSERİ” VERİLDİ.