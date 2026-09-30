Atakum'da ortak akıl vurgusu: Kamalı Mahallesi'nde talepler yerinde değerlendirildi

Atakum'da mahalle buluşması

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, mahalle ziyaretleri kapsamında son durağı olan Kamalı Mahallesi'nde sakinlerle bir araya geldi. Ziyarette mahalle muhtarı Abdullah Koparan da hazır bulundu ve komşuların gündeme getirdiği talepler not alındı.

yerinde dinleme ve talepler:

Toplantıda vatandaşlar altyapı, yol, aydınlatma ve ortak kullanım alanlarına ilişkin beklentilerini aktardı. Başkan Türkel, gelen soruları tek tek yanıtlayarak talepleri belediye kayıtlarına geçirildiğini belirtti ve sahadan alınan bilgilerin önceliklendirilerek çözüme taşınacağını ifade etti.

belediyecilik yaklaşımı ve yol haritası:

Türkel, açıklamasında belediyeciliğin yalnızca hizmet üretmek olmadığını vurgulayarak, "Eksiklerimizi de ihtiyaçlarımızı da ortak bir paydada konuşarak yol alacağız" dedi. Bu yaklaşımın sürdürüleceğini, mahalle buluşmalarının devam edeceğini ve alınan geri bildirimlerin proje ve yatırım planlarına yansıtılacağını söyledi.

Ziyaret, mahalle sakinleriyle kurulan doğrudan iletişimin önemini bir kez daha ortaya koydu. Yetkililer, kısa vadeli müdahaleler ile uzun vadeli planların dengeli şekilde yürütülmesi için çalışma takvimi oluşturacaklarını bildirdi.

Atakum genelindeki mahalle ziyaretleri kapsamında benzer görüş alışverişlerinin devam edeceği, karşılıklı iletişim ve ortak akılla çözümler üretilmesi hedefinin sürdürüleceği belirtildi.

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANI SERHAT TÜRKEL, KAMALI MAHALLESİ SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELEREK MAHALLENİN EKSİK VE İHTİYAÇLARINI VATANDAŞLARLA BİRLİKTE DEĞERLENDİREREK ÇÖZÜM ÜRETME MESAJI VERDİ.