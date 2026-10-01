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Atakum'da paylaşım ağı genişliyor: PAYMER mağazası ve gezici stantlar dar gelirlilerin yanında

Atakum Belediyesi'nin PAYMER mağazası ve gezici stantları, giyim, ev eşyası ve kırtasiye bağışlarıyla kırsal ve kentteki ihtiyaç sahibi aileleri destekliyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 15:33

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Atakum'da paylaşım ağı genişliyor: PAYMER mağazası ve gezici stantlar dar gelirlilerin yanında

Atakum Belediyesi'nden PAYMER desteği

Atakum Belediyesi, kent merkezindeki Paylaşım Merkezi (PAYMER) mağazası ve kırsal mahallelere kurulan gezici stantlarla dar gelirli vatandaşlara düzenli destek sağlıyor. Bağışlanan giyim, ev eşyası ve kırtasiye ürünleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

PAYMER mağazasında mevsimlik giysilerle birlikte gelinlik, sünnet kıyafeti, damatlık ve abiye gibi özel gün kıyafetleri de bulunuyor; böylece aileler hem günlük hem de özel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

nasıl işliyor:

Bağışlar, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinasyonuyla toplanıyor ve PAYMER aracılığıyla ihtiyaca göre ayrıştırılıyor. Kent merkezindeki mağaza ihtiyacı olanları ağırlarken, belirli aralıklarla kırsal mahallelere kurulan gezici stantlar ulaşımı zor olan ailelere kolay erişim sağlıyor.

amaç ve toplumsal etkisi:

Belediye yetkilileri çalışmanın sadece eşya dağıtımı olmadığını, aynı zamanda toplumsal bağları güçlendirmeyi hedeflediğini vurguluyor. PAYMER sayesinde yardımlaşma kültürünün yaygınlaştığı ve ihtiyaç sahiplerinin desteklendiği belirtiliyor.

başkanın açıklaması:

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel şunları söyledi: "Paylaşım Merkezimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerimizin temel yaşam ihtiyaçlarını karşılarken toplumsal bağımızı, birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendiren bir hizmet sunuyoruz. Sosyal dayanışmamızı güçlendiren çalışmalarla halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Belediye, PAYMER ve gezici stantlarla yürütülen desteğin düzenli olarak sürdürüldüğünü ve halkın bağışlarıyla hizmetin devam ettiğini bildirdi.

SAMSUN’UN ATAKUM BELEDİYESİ&#039;NİN PAYMER MAĞAZASI VE KIRSALA TAŞINAN GEZİCİ STANTLAR ARACILIĞIYLA...

SAMSUN’UN ATAKUM BELEDİYESİ'NİN PAYMER MAĞAZASI VE KIRSALA TAŞINAN GEZİCİ STANTLAR ARACILIĞIYLA GİYİMDEN EV EŞYASINA, GELİNLİKTEN KIRTASİYEYE KADAR DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRÜYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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